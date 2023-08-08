Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay

Sao quốc tế 08/08/2023 13:15

Pha đụng hàng trang phục 'khó đỡ' của nam diễn viên khiến nhiều dân tình tò mò.

Mới đây, hình ảnh mới nhất của Trần Triết Viễn khi anh xuất hiện tại một sân bay nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Trung. Tuy chỉ ăn mặc đơn giản và không mang phụ kiện gì cầu kỳ, thế nhưng Trần Triết Viễn lại là tâm điểm chú ý của khá nhiều người tại sân bay.    

Xuất hiện tại sân bay, mỹ nam sinh năm 1996 có pha đụng hàng trang phục "khó đỡ" với đồng phục của các nhân viên vệ sinh tại đây bởi thiết kế trông khá giống nhau. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng "tưởng không giống mà giống không tưởng". 

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay - Ảnh 1Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay - Ảnh 2

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay - Ảnh 3
Trần Triết Viễn có pha đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay

Trần Triết Viễn là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao. 

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay - Ảnh 4

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay - Ảnh 5
Thời gian gần đây, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư

Gần đây, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày.  

Trần Triết Viễn đụng hàng trang phục với nhân viên vệ sinh sân bay - Ảnh 6
Trần Triết Viễn thủ vai Đoàn Gia Hứa trong “Vụng trộm không thể giấu“

Có thể thấy, từ sau bộ phim "Vụng trộm không thể dấu", Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ. Hiện bộ phim mới nhất của anh là "Lang quân không như ý" đóng chính cùng nữ diễn viên Ngô Tuyên Nghi cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. 

 

 

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