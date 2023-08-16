Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật!

Sao quốc tế 16/08/2023 12:06

Sau thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', mọi hình ảnh liên quan đến nam diễn viên đều được khán giả chú ý đến.

Mới đây, trong một chương trình của Hàn Quốc, Ren tên thật là Choi Min Gi (cựu thành viên nhóm nhạc NU'EST) đã khoe rằng anh đã đầu quân làm diễn viên tại Trung Quốc. Điều đáng bất ngờ hơn, khi Ren mở profile của mình ra, dân tình nhanh chóng nhận ra đây chính là profile của nam diễn viên Trần Triết Viễn. Thế nhưng dàn cast của chương trình vẫn không nhận ra và tin rằng Ren đang thật sự hoạt động ở Trung Quốc vì ngoại hình của Ren và Trần Triết Viễn có nét tương đồng với nhau.

Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật! - Ảnh 1
Gương mặt của Ren và Trần Triết Viễn được nhận xét có nét tương đồng với nhau

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện "nhầm lẫn" này khiến dân tình Cbiz - Kbiz được phen cười nghiêng ngả. Câu chuyện về cả Ren và Trần Triết Viễn đều nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều dành những bình luận hài hước và lời chúc đến con đường hoạt động nghề nghiệp của hai sao nam.

Ren sinh năm 1995, anh gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2012 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc NU’EST, công ty chủ quản là Pledis Entertainment. Thời điểm mới ra mắt, Ren được công chúng chú ý nhờ có gương mặt xinh đẹp cũng như mái tóc dài màu bạch kim. 

Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật! - Ảnh 2Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật! - Ảnh 3

Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật! - Ảnh 4
Ren là idol Kpop của giới giải trí Hàn Quốc

Về phần Trần Triết Viễn, anh sinh năm 1996, là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao. 

Mùa hè 2023 năm nay, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày.  

Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật! - Ảnh 5

Không còn là tin đồn, loạt ảnh chứng minh Trần Triết Viễn có 'anh trai cùng cha khác ông nội' tại Hàn Quốc là có thật! - Ảnh 6
Trần Triết Viễn là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ

Có thể thấy, từ sau bộ phim "Vụng trộm không thể dấu", Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ. Hiện bộ phim mới nhất của anh là "Lang quân không như ý" đóng chính cùng nữ diễn viên Ngô Tuyên Nghi cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. 

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