Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Thiên thần vàng (Golden angel award) cho phim truyền hình dài tập ở Liên hoan truyền hình Trung Quốc - Mỹ năm 2023.

Có thể thấy, mặc dù kết thúc đã lâu nhưng bộ phim vẫn nhận về nhiều thành tích tốt trên đấu trường quốc tế. Thời điểm bộ phim được Netflix mua bản quyền lại. Chỉ vài ngày lên sóng tại một số quốc gia trên thế giới, bộ phim đã đứng thứ 13 Top TV Shows trên Netflix thế giới. Đồng thời trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global.

Sau thất bại của Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư đã phần nào gỡ điểm với khán giả ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Mặc dù vẫn vấp phải không ít những tranh cãi liên quan tới diễn xuất nhưng không thể phủ nhận sức hút của nàng tiểu hoa khi vào vai thiếu nữ học đường hay nữ thần thanh xuân.

Theo các chuyên gia phim ảnh, từ thành công của dự án, Triệu Lộ Tư có tương lai rộng mở hơn khi nhiều dự án sẽ mời cô tham gia sắp tới. Được biết, cô nàng vừa xác nhận tham gia dự án Rèm Ngọc Châu Sa cùng Lưu Vũ Ninh. Bên cạnh đó, dự án Thần Ẩn của cô nàng đóng chính cùng Vương An Vũ dự kiến lên sóng trong tháng 10.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.