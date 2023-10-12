Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn

Sao quốc tế 12/10/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn dù sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Thiên thần vàng (Golden angel award) cho phim truyền hình dài tập ở Liên hoan truyền hình Trung Quốc - Mỹ năm 2023.

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn - Ảnh 1

Có thể thấy, mặc dù kết thúc đã lâu nhưng bộ phim vẫn nhận về nhiều thành tích tốt trên đấu trường quốc tế. Thời điểm bộ phim được Netflix mua bản quyền lại. Chỉ vài ngày lên sóng tại một số quốc gia trên thế giới, bộ phim đã đứng thứ 13 Top TV Shows trên Netflix thế giới. Đồng thời trở thành bộ phim Trung Quốc đạt đánh giá cao nhất trên Netflix Global.

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn - Ảnh 2

Sau thất bại của Hậu Lãng, Triệu Lộ Tư đã phần nào gỡ điểm với khán giả ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Mặc dù vẫn vấp phải không ít những tranh cãi liên quan tới diễn xuất nhưng không thể phủ nhận sức hút của nàng tiểu hoa khi vào vai thiếu nữ học đường hay nữ thần thanh xuân.

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn - Ảnh 3

Theo các chuyên gia phim ảnh, từ thành công của dự án, Triệu Lộ Tư có tương lai rộng mở hơn khi nhiều dự án sẽ mời cô tham gia sắp tới. Được biết, cô nàng vừa xác nhận tham gia dự án Rèm Ngọc Châu Sa cùng Lưu Vũ Ninh. Bên cạnh đó, dự án Thần Ẩn của cô nàng đóng chính cùng Vương An Vũ dự kiến lên sóng trong tháng 10.

Sắp sửa 'yêu đương' với 'tình mới' nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ công bố một tin vui 'khủng' với 'tình cũ' Trần Triết Viễn - Ảnh 4

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn

Rèm Ngọc Châu Sa vừa chốt Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính thì bất ngờ gặp biến lớn

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Triệu Lộ Tư bị công ty quản lý 'hãm hại' chỉ vì 'yêu đương' với Lưu Vũ Ninh trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ nối lại 'duyên tình' trong Rèm Ngọc Châu Sa?

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ nối lại 'duyên tình' trong Rèm Ngọc Châu Sa?

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 4 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?