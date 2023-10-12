Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này

Sao quốc tế 12/10/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 10, cụ thể là 31/10. Được biết, douban của phim cũng để thời gian lên sóng là tháng 10/2023.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này - Ảnh 1

Nếu bộ phim được chốt lên sóng vào thời gian này thì có khả năng sẽ là màn đối đầu gay gắt của 2 tiểu hoa và 2 tiểu sinh được quan tâm nhất hiện nay. Được biết, Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính cũng có lịch dự kiến lên sóng vào ngày 31/10 tới.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này - Ảnh 2

Về phần bộ phim Thần Ẩn cũng đã cán mốc hơn 1 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Dù chưa có lịch lên sóng chính thức nhưng thành tích này là một minh chứng cho thấy khả năng hút nhiệt lớn của Triệu Lộ Tư với những sản phẩm có cô nàng góp mặt.

Được biết, thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư bùng nổ với khán giả với 2 dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu và Tinh Hán Xán Lạn. Hai bộ phim không chỉ được đón nhận mà còn gây bão màn ảnh suốt một thời gian dài, trở thành tác phẩm ‘bạo khoản’, kiếm về bộn tiền cho nền tảng chiếu. Chính vì thế, Thần Ẩn được kỳ vọng sẽ là tác phẩm bùng nổ tiếp theo của Triệu Lộ Tư lẫn nền tảng.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này - Ảnh 3

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc sẽ đối đầu 'cực căng' vào cuối tháng 10 này - Ảnh 4

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

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