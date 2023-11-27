Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư

Sao quốc tế 27/11/2023 10:06

Dù nhận về nhiều lời chê bai, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc, Trương Lăng Hách vẫn nhận về những thành tích đáng nể.

Có thể nói, Ninh An Như Mộng đã gặp không ít 'kiếp nạn' khi vốn dĩ, bộ phim đã được định ngày phát sóng nhưng bởi lý do kỹ thuật hoặc cũng có thể liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ (đảm nhiệm vai Yến Lâm) nên đoàn phim phải dời lịch từ ngày này qua tháng nọ.

Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 1
Ninh An Như Mộng đã gặp không ít 'kiếp nạn'

Sau khoảng thời gian 'ngâm giấm', Ninh An Như Mộng đã khép lại vào ngày 25/11 với một kết thúc trọn vẹn, hạnh phúc dành cho cặp đôi chính. Vừa mở chiếu tập cuối cùng chưa lâu, Ninh An Như Mộng đã được nền tảng thống kê số liệu uy tín nhất nhì tại Trung - Vân Hợp chứng nhận là dự án hot của năm, với lượt view phá 100 triệu/ngày, thị phần chiếm tới 35.2%, nhiệt độ toàn mạng (ghi nhận ngày 25/11) là 18.818 điểm, đứng top 1 trong BXH (ngày 25/11). 

Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 2
Ninh An Như Mộng đã khép lại vào ngày 25/11 với một kết thúc trọn vẹn, hạnh phúc dành cho cặp đôi chính. 
Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 3
Ninh An Như Mộng đã được nền tảng thống kê số liệu uy tín nhất nhì tại Trung - Vân Hợp chứng nhận là dự án hot của năm, với lượt view phá 100 triệu/ngày, thị phần chiếm tới 35.2%,
Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 4
Nhiệt độ toàn mạng (ghi nhận ngày 25/11) là 18.818 điểm, đứng top 1 trong BXH (ngày 25/11). 

Với thành tích khủng này, Ninh An Như Mộng đã trở thành bộ phim thứ 3 năm nay có lượng view/ngày phá 100 triệu, 'sánh đôi' với Cuồng Phong (Bão Táp) và Trường Tương Tư.

Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 5
Cuồng Phong (Bão Táp) và Trường Tương Tư là những bộ phim có lượng view/ngày phá 100 triệu trong năm nay.

Ninh An Như Mộng là dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Được biết, Ninh An Như Mộng kể về cuộc đời của nữ chính Khương Tuyết Ninh không nơi nương tựa, kiếp trước bởi vì muốn tự bảo vệ mình và cũng bởi vì lòng tham của mình mà nàng không từ thủ đoạn giành lấy quyền thế, bày ra trăm phương ngàn kế để leo lên được đến vị trí hoàng hậu. Nàng đã giẫm đạp lên vô số người khác để lên đỉnh cao nhưng lại phải nhận lấy sự phản bội của chính thanh mai trúc mã của mình, nhận lấy cái chết. Cuối cùng, Khương Tuyết Ninh lại có cơ hội sống lại và cứu vãn cuộc đời mình.

Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 6

Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư - Ảnh 7
Ninh An Như Mộng là dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính.

Từ khi công bố sản xuất, Ninh An Như Mộng đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ,...

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