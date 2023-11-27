Ninh An Như Mộng tiếp tục lập thành tích khủng, được xếp 'chung mâm' với Cuồng Phong và Trường Tương Tư

Có thể nói, Ninh An Như Mộng đã gặp không ít 'kiếp nạn' khi vốn dĩ, bộ phim đã được định ngày phát sóng nhưng bởi lý do kỹ thuật hoặc cũng có thể liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ (đảm nhiệm vai Yến Lâm) nên đoàn phim phải dời lịch từ ngày này qua tháng nọ.

Ninh An Như Mộng đã gặp không ít 'kiếp nạn'

Sau khoảng thời gian 'ngâm giấm', Ninh An Như Mộng đã khép lại vào ngày 25/11 với một kết thúc trọn vẹn, hạnh phúc dành cho cặp đôi chính. Vừa mở chiếu tập cuối cùng chưa lâu, Ninh An Như Mộng đã được nền tảng thống kê số liệu uy tín nhất nhì tại Trung - Vân Hợp chứng nhận là dự án hot của năm, với lượt view phá 100 triệu/ngày, thị phần chiếm tới 35.2%, nhiệt độ toàn mạng (ghi nhận ngày 25/11) là 18.818 điểm, đứng top 1 trong BXH (ngày 25/11).