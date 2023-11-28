Cặp đôi Nguy - Ninh thành hôn và hạ sinh một cặp sinh đôi trai - gái đáng yêu. Tạ Uẩn giống mẹ, được cha cưng chiều. Tạ Thiêm bị cha làm khó dài dài vì để cha biết mình ngưỡng mộ Trương Già "crush", tình đầu của mẹ.

Ngày 25/11, nhà đài đã mở bán gói xem trước 4 tập cuối của Ninh An Như Mộng cho khán giả. Góc quay, dù đã đỡ hơn những tập đầu, nhưng vẫn có những phân cảnh không làm người xem hài lòng. Nhưng bù lại, mạch phim lôi cuốn, gay cấn đến những phút cuối cùng. Dàn diễn viên cũng làm tròn vai, nhìn chung, không có ai "phá game".

Dù được nhận định là chưa bứt phá như kỳ vọng nhưng nhìn chung, tác phẩm có sự góp mặt của Bạch Lộc vẫn liên tiếp gặt hái những thành tích đáng tự hào.

Tạ Thiêm bị cha làm khó dài dài vì để cha biết mình ngưỡng mộ Trương Già "crush", tình đầu của mẹ.

Mới đây, Vân Hợp đã chính thức xác nhận Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã chiếm 35% thị phần, đồng thời vượt 100 triệu lượt xem thực/ngày. Đây cũng là bộ phim thứ 3 trong năm 2023 đạt được thành tích này sau Cuồng Phong và Trường Tương Tư.

Ninh An Như Mộng đã trở thành bộ phim thứ 3 năm nay có lượng view/ ngày phá 100 triệu, cùng "chung mâm" với Cuồng Phong (Bão Táp) và Trường Tương Tư.

Ngoài ra, phim cũng thành công thu hút nhiều thương vụ thông qua việc quảng cáo rải rác toàn bộ phim. Với hơn 193 quảng cáo tới từ 27 thương hiệu, thời lượng quảng cáo của Ninh An Như Mộng tới nay đã vượt ngưỡng 1554 giây. Một con số đủ để khẳng định sự hấp dẫn của Ninh An Như Mộng với các nhãn hàng.

Ninh An Như Mộng trước và sau khi phát sóng, gặp phải không ít khó khăn, sóng gió. Vốn dĩ, nền tảng đã định ngày chiếu của phim là vào giữa tháng 5 nhưng bởi lý do kỹ thuật hoặc cũng có thể liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ (đảm nhiệm vai Yến Lâm), nên đoàn phim phải rời lịch từ ngày này qua tháng nọ.

Trước khi có được thanh công này, Ninh An Như Mộng đã gặp phải không ít khó khăn, sóng gió.

Từng có blogger tiết lộ, Ninh An Như Mộng đã có ý định cắt toàn bộ cảnh quay của Châu Tuấn Vỹ để "lách luật", chấp nhận mạch phim sẽ thiếu liền mạch, logic, song, cũng rất may sau đó, "triều đình" nới lỏng lệnh phong sát cho ngôi sao họ Châu, đoàn phim qua ải thành công mà không cần cắt cảnh như ý định ban đầu.