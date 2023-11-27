Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương

Mới đây, đơn vị thống kê uy tín Douban đã công bố mức điểm của phim Mộ Sắc Tâm Ước với sự kết hợp của Nhậm Gia Luân và Angelababy. Theo đó, Mộ Sắc Tâm Ước mở điểm douban 5.3 với hơn 38.5 nghìn lượt đánh giá. Đây là con số khá khiêm tốn, nhiều người cho rằng dự án này không quá tệ, xứng đáng vượt 6.0 điểm.

Đơn vị thống kê uy tín Douban đã công bố mức điểm của phim Mộ Sắc Tâm Ước.

Mộ Sắc Tâm Ước mở điểm douban 5.3 với hơn 38.5 nghìn lượt đánh giá.

Mộ Sắc Tâm Ước là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, đô thị do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương. Phim có nội dung kể về câu chuyện tình yêu của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) và nhà tâm lí nổi tiếng Lưu Hà (Angelababy).