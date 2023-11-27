Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương

Dự án truyền hình mới nhất Mộ Sắc Tâm Ước của Angelababy và Nhậm Gia Luân vừa nhận về điểm douban 'thấp thảm'.
- AngelaBaby lần đầu lộ diện sau thời gian im ắng vì phong sát ngầm: Bịt mặt kín mít, mệt mỏi bên con trong bệnh viện lúc nửa đêm
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/11/2023: Angelababy cạnh tranh tài nguyên với Phạm Băng Băng ở nước ngoài, Dương Mịch xây dựng các mối quan hệ trong lĩnh vực phim điện ảnh?
Mới đây, đơn vị thống kê uy tín Douban đã công bố mức điểm của phim Mộ Sắc Tâm Ước với sự kết hợp của Nhậm Gia Luân và Angelababy. Theo đó, Mộ Sắc Tâm Ước mở điểm douban 5.3 với hơn 38.5 nghìn lượt đánh giá. Đây là con số khá khiêm tốn, nhiều người cho rằng dự án này không quá tệ, xứng đáng vượt 6.0 điểm.
Mộ Sắc Tâm Ước là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, đô thị do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương. Phim có nội dung kể về câu chuyện tình yêu của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) và nhà tâm lí nổi tiếng Lưu Hà (Angelababy).
Một lần, Lưu Hà bắt gặp một người có ý định nhảy cầu tự tử, bằng chuyên môn của mình, cô đã cảm hóa được anh ta, giúp anh từ bỏ đi ý định tiêu cực. Sự việc này vô tình lọt vào tầm mắt của Kỳ Liên Sơn, tò mò về Lưu Hà, anh chủ động liên lạc với cô, thỉnh giáo cô những vấn đề về tâm lý để hỗ trợ cho sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình. Sau này, khi đồng hành cùng nhau, họ dần cảm mến đối phương và ngày càng gắn bó với nhau hơn, cùng nhau tạo nên câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng.
Dù đạt số điểm không được như kỳ vọng, nhưng Mộ Sắc Tâm Ước có thể cho là may mắn khi chưa được liệt vào danh sách phim “thảm” nhất năm. Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen đã nhanh chóng nhắc đến Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, cùng Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương. Cụ thể, Dĩ Ái Vi Doanh chỉ đạt 4.5 điểm và tiếp tục giảm dần đều, còn về phần Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi chỉ đạt vỏn vẹn 3.7 điểm.