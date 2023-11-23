Tình cảnh hiện tại của Angelababy: Giá trị thương mại lao dốc thảm thương, toan tính tái xuất Cbiz theo cách bất ngờ

Trang tin cho biết, sau khi nắm được tình hình, phía Angelababy đã chi không ít tiền để tăng cường hoạt động quảng bá. Thế nhưng việc này cũng không thể cứu nổi doanh số bán tạp chí ảm đạm của nữ diễn viên.

Ngày 20/11, Sohu đưa tin giá trị thương mại của Angelababy lao dốc thảm thương sau khi bị phong sát ở Trung Quốc. Tháng 12 tới đây, cô trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí ELLE. Tuy nhiên, số lượng người đặt mua trước ấn phẩm này không mấy khả quan, ế ẩm.

Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ đang bắt đầu quay lưng với Angelababy. Họ công khai rao bán poster có chữ ký của minh tinh này với giá rẻ bèo trên mạng xã hội. Chính vì vậy, tình trạng trên chứng tỏ lượng fan nội địa của Angelababy đang giảm sút nghiêm trọng. Từ đó đặt ra nỗi lo cho tương lai của người đẹp 34 tuổi.

Theo QQ, trong thời gian bị phong sát tại Trung Quốc, Angelababy sẽ chuyển hướng hoạt động sang thị trường nước ngoài, điển hình như Đông Nam Á, bằng cách tận dụng nguồn lực thời trang. Cô muốn dựa vào danh tiếng, sự ảnh hưởng của mình tại nước ngoài để duy trì độ hot cho bản thân ở thị trường trong nước. Trang tin cho biết đối với Angelababy, điều quan trọng nhất lúc này là không để các đối tác cảm thấy vô vọng về cơ hội trở lại của cô.

Gần đây, Angelababy trở thành gương mặt trang bìa tạp chí Grazia Singapore. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí, nữ diễn viên thể hiện thái độ lạc quan, không cho thấy sự tuyệt vọng với tình hình khó khăn cô đang đối mặt.

Hiện tại, con đường trở lại của Angelababy chồng chất khó khăn. Chưa rõ Angelababy bị cấm sóng bao lâu nhưng nhiều chuyên gia cho biết hình phạt này kết thúc không có nghĩa là sao nữ có thể tự do tung hoành trong showbiz như trước. Nữ diễn viên phải mất ít nhất vài năm hoặc thậm chí lâu hơn để xây dựng lại hình ảnh, củng cố tình cảm trong lòng công chúng mới có thể dần lấy lại địa vị.