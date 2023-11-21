Angelababy còn lại gì khi bị cấm sóng 6 tháng sau ồn ào xem show thoát y?

Về phía cơ quan chức năng Trung Quốc, họ cũng có động thái trừng phạt nữ diễn viên. Hiện tại, trang Weibo với 100 triệu người theo dõi của Angelababy bị cấm cập nhật tài khoản do "vi phạm luật pháp và quy định liên quan".

Vào tháng 9 vừa qua, Angelababy được cho là có mặt tại buổi diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse tại Paris (Pháp). Dù phía câu lạc bộ lên tiếng phủ nhận, Angelababy vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích của dư luận Trung Quốc. Hành động tới xem một chương trình thoát ý được xem là hành động ủng hộ, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Buổi diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y cũng bị dư luận Trung Quốc ném đá, chỉ trích là tình dục hóa hình ảnh phụ nữ nơi công sở, biến phụ nữ thành công cụ mua vui.

Chương trình giải trí nổi tiếng Keep Running của Trung Quốc cũng loại cô khỏi mùa mới. Angelababy tham gia thường xuyên chương trình Keep Running kể từ mùa đầu tiên vào năm 2014 và được xem là một trong những nhân tố hấp dẫn của chương trình.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Angelababy có 4 tác phẩm gồm Mạn ảnh tầm tung, Tương tư lệnh, Thái Cực 3: Đỉnh cao trong tầm mắt, Ánh sáng thời đại đang chờ hoàn tất và phát sóng. Việc nữ diễn viên bị tẩy chay diện rộng khiến các dự án này khó có thể lên sóng trong thời gian tới. Trong trường hợp, các bộ phim này bị "đắp chiếu" vô thời hạn vì Angelababy, nữ diễn viên có thể phải đền số tiền ít nhất 50 triệu NDT (167 tỷ đồng).

Mỹ nhân 8X sở hữu bản hợp đồng quảng cáo, trong đó phí đại diện của nữ diễn viên trong một năm lên tới 8 triệu NDT (hơn 1,1 triệu USD). Hợp đồng kéo dài 3 năm nên Angelababy thu về 24 triệu NDT (khoảng 3,3 triệu USD).

Trước scandal bị tẩy chay, nữ diễn viên là người đại diện của 7 thương hiệu. Theo Sina, mỗi năm, Angelababy đã thu về ít nhất 56 triệu NDT (khoảng 7,8 triệu USD) từ việc làm người mẫu quảng cáo. Gần đây, cô trở thành đại sứ cho thương hiệu mỹ phẩm, trang sức và được cho là thu về hơn 2 triệu USD.

Việc tham dự sự kiện giúp "nữ hoàng thảm đỏ" Angelababy bỏ túi khoản thu nhập khủng. Theo 163, cô có thể nhận thù lao lên đến 2 triệu NDT (hơn 6,7 tỷ đồng) khi dự sự kiện. Tham gia các chương trình truyền hình thực tế cũng giúp nữ diễn viên bỏ túi trên 10 triệu NDT (gần 34 tỷ đồng) cho một chương trình.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy thỉnh thoảng chia sẻ một số hình ảnh trong căn hộ của cô, trong đó có nhiều món trang trí đến từ các thương hiệu nội thất châu Âu đắt giá, ngoài ra, còn có các tác phẩm nghệ thuật trị giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD.

Có thể nói, dù có sự nghiệp phim ảnh không mấy thành công, song Angelababy là nghệ sĩ thông minh, có tài đầu tư kinh doanh giỏi. Do đó, trong trường hợp xấu nhất, nữ diễn viên phải nghỉ hưu sớm ở tuổi 34, cô vẫn có thể sống sung túc với khối tài sản khủng đã kiếm được trong hơn 10 năm qua.