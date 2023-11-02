Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm phát ngôn, chuẩn bị 'phong sát' ngầm trong tương lai?

Angelababy và Trương Gia Nghê bị cho là có hành vi vi phạm pháp luật, khi đi xem nữ ca sĩ Lisa biểu diễn thoát y tại câu lạc bộ Crazy Horse, Paris, Pháp.

Vào tối ngày 1/11, tài khoản mạng xã hội Weibo của hai nữ diễn viên Angelababy và Trương Gia Nghê bất ngờ bị cấm phát ngôn. Ngay sau đó, thông tin trên đã trở thành chủ đề nóng nhất được hàng triệu khán giả bàn luận.

Angelababy là một trong số 3 nghệ sĩ nữ hiếm hoi tại Trung Quốc, có lượng người theo dõi trang cá nhân đạt trên 100 triệu. Cô nổi tiếng nhờ tham gia show Keep Running và là vợ cũ của tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Trong khi đó, Trương Gia Nghê chỉ có khoảng 10 triệu người theo dõi trên trang Weibo.

Tuy nhiên, việc cấm phát ngôn trên trang cá nhân được cho là tín hiệu nguy hiểm với sự nghiệp của cả hai nữ diễn viên. Khán giả bình luận Angelababy và Trương Gia Nghê bị cấm sóng ngầm.

Từ khi xem Lisa biểu diễn thoát y hồi tháng 10, cả hai hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, các hoạt động nghệ thuật như chụp họa báo, tham dự show giải trí đều bị hoãn lại. Nhiều blogger giải trí cho rằng Angelababy và Trương Gia Nghê vi phạm điều lệ với người hoạt động lĩnh vực biểu diễn do cơ quan chức năng quy định, trong đó có quy định nghệ sĩ không được phép tổ chức, tham dự, quảng bá cho chương trình gợi dục, đồi trụy. Tại Trung Quốc, múa thoát y bị xếp vào "biểu diễn đồi trụy".

Thậm chí, Angelababy vướng sóng gió lớn nhất sự nghiệp, kể từ khi gia nhập làng giải trí năm 2003. Từ cuối tháng 9 đến nay, hàng triệu người truy cập tài khoản mạng xã hội của cô lẫn công ty quản lý để phản đối, kêu gọi tẩy chay.

Không chỉ Angelababy và Trương Giai Nghê, ngày 1/11, cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc cũng quyết định xóa tài khoản Weibo của nữ ca sĩ Lisa. Thành viên nhóm BlackPink vốn rất được yêu thích tại Trung Quốc. Cô từng làm huấn luyện viên vũ đạo cho hai show tuyển chọn thần tượng hot là Thanh xuân có bạn. Việc cấm Lisa có thể gây ảnh hưởng lớn tới doanh thu bán album của BlackPink.

Bên cạnh đó, sau khi Lisa bị "phong sát", tài khoản Weibo của hai thương hiệu Bulgari và Celine cũng đã ẩn các bài viết liên quan tới cô.