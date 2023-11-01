Angelababy và Trương Gia Nghê chuẩn bị 'bay màu' sau khi Lisa (BlackPink) bị 'phong sát ngầm' tại Trung Quốc?

Sau thông tin trang cá nhân của Lisa không thể truy cập, cư dân mạng phát hiện Weibo của Angelababy và Trương Gia Nghê không thể gửi tin nhắn tới.

Liên quan đến vụ Lisa diễn "thoát y" ở Crazy Horse, Angelababy và Trương Gia Nghê cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho tới thời điểm hiện tại.

Cụ thể, sau thông tin trang cá nhân của Lisa không thể truy cập, cư dân mạng phát hiện Weibo của Angelababy và Trương Gia Nghê không thể gửi tin nhắn tới. Nhưng chỉ ít phút sau, tính năng này trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, người hâm mộ chưa kịp vui mừng lại tiếp tục nhận ra tài khoản Douyin (TikTok bản Trung) của hai diễn viên đều không thể nhấn nút theo dõi.

Trước đó, Trương Gia Nghê và Angelababy bị cộng đồng mạng xứ Trung chỉ trích gay gắt vì đến câu lạc bộ khỏa thân Crazy Horse (Pháp) xem Lisa trình diễn.

Thời gian qua, Angelababy cũng không xuất hiện công khai, vắng mặt ở các show thực tế cô vốn tham gia trước đó. Dư luận trong nước cho rằng Angelababy vi phạm điều lệ với người hoạt động lĩnh vực biểu diễn do cơ quan chức năng Trung Quốc quy định, trong đó có việc nghệ sĩ không được phép tổ chức, tham dự, quảng bá cho chương trình gợi dục, đồi trụy. Tại Trung Quốc, múa thoát y bị xếp vào "biểu diễn đồi trụy".

Phía hộp đêm phủ nhận việc Angelababy góp mặt, tuy vậy vẫn có video, hình ảnh chứng tỏ nữ diễn viên đến ủng hộ. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh giữ im lặng trước sự việc, không bào chữa trước những cáo buộc của khán giả.

Việc các tài khoản mạng xã hội của Lisa “bay màu” khiến cư dân mạng cho rằng cô chuẩn bị bước vào giai đoạn bị “phong sát” ngầm. Trái lại với Lisa, tài khoản chính thức của ba thành viên còn lại của BlackPink là Jennie, Jisoo, Rosé vẫn hiển thị nội dung. Nhiều người lo ngại Lisa sẽ khó tiếp tục hoạt động ở thị trường Trung Quốc dù trước đó rất được yêu thích.

Angelababy bất ngờ xuất hiện giữa nghi vấn cấm sóng vì xem show diễn thoát y Nữ diễn viên Trung Quốc Angelababy vẫn đang vướng vào những tranh cãi khi có thông tin cô đến Crazy Horse – quán bar khỏa thân xem Lisa (BlackPink) trình diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-va-truong-gia-nghe-achauanr-bi-bay-mau-sau-khi-lisa-blackpink-bi-phong-sat-ngam-tai-trung-quoc-628045.html