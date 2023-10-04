Angelababy đối mặt với nguy cơ 'phong sát' sau khi xem đêm diễn thoát y của Lisa (BlackPink)

Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng, show diễn thoát y ở Crazy Horse mang mác nghệ thuật, nhưng thực chất là tình dục hóa công việc của phụ nữ và ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ. Đáp lại phản ứng tiêu cực từ dư luận, đại diện của hộp đêm Crazy Hore khẳng định, việc Lisa trình diễn là "đại diện cho sự kiêu hãnh và tự do của phụ nữ".

Cuối tháng 9 vừa rồi, Lisa đã có 5 buổi trình diễn tại hộp đêm thoát y Crazy Horse nổi tiếng ở Paris (Pháp). Trên mạng xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc, khán giả chỉ trích Lisa làm xấu hình ảnh một ngôi sao thần tượng châu Á.

Sau đêm diễn đầu tiên, hình ảnh Angelababy và Trương Gia Nghê tại sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành tâm điểm bàn tán không kém show diễn thoát y của Lisa. Trên mạng xã hội Trung Quốc, các thông tin liên quan tới Angelababy, Trương Gia Nghê nhanh chóng lọt từ khóa tìm kiếm "nóng".

Đối với Angelababy, nữ diễn viên hiện vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng khán giả Trung đã có những động thái yêu cầu cô làm rõ vấn đề, nếu không có thể gánh chịu làn sóng tẩy chay.

Ngay khi nữ diễn viên hứng chịu ý kiến tiêu cực, khán giả phát hiện Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV 17 (Tam Nông) đã xóa video về Tết Trung thu của cô. Việc này khiến căng thẳng leo thang, cư dân mạng tin rằng Angelababy đang bị nhắm vào danh sách đen.

Ngày 3/10, thông tin người dùng không thể thay avatar hình Angelababy được lan truyền. Đến sáng 4/10, hệ thống được sửa chữa. “Douyin chỉ gặp sự cố, ngừng lan truyền tin đồn” – trạm fan của nữ diễn viên thông báo.

Một khán giả xưng là mẹ có con đang trong độ tuổi vị thành niên, yêu cầu phong sát Angelababy và Trương Gia Nghê vì gây ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Trên Weibo, các blog cho biết Angelababy không ghi hình Keep Running ngày 12/10, chương trình chưa thể công bố dàn nghệ sĩ vì vụ việc của nữ diễn viên. Do đó, nhiều cư dân mạng dự đoán hai nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phong sát ngầm trong thời gian tới.