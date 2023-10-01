Angelababy, Trương Gia Nghê bị chỉ trích nặng nề khi tới xem Lisa diễn thoát y

Tuy nhiên, dù fan của Lisa biện hộ rằng đây là nghệ thuật nhưng phần đông cư dân mạng cho rằng đã mang trên mình gánh nặng thần tượng thì nên biết giới hạn, còn làm gương cho nhiều người hâm mộ trẻ tuổi.

Sự việc Lisa tới câu lạc bộ thoát y Crazy Horse biểu diễn đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc nhiều ngày qua. Đa phần ý kiến đều cho rằng nữ thần tượng làm tổn hại danh tiếng, nhân phẩm khi nhận lời biểu diễn tại một nơi không thích hợp, bị cho là tình dục hóa công việc của phụ nữ. Thậm chí, có không ít những nhóm fan lớn của Lisa tại Trung Quốc đã đóng cửa, thể hiện sự phản đối với thành viên nhóm BlackPink.

Vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin Angelababy và Trương Gia Nghê xuất hiện tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse để xem Lisa (BlackPink) trình diễn. Angelababy và Trương Gia Nghê hiện có mặt tại Pháp để tham dự Tuần lễ thời trang Paris.

Ngay lập tức, 2 nghệ sĩ trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Hình ảnh của Angelababy và Trương Gia Nghê tại Crazy Horse lần lượt lọt top thảo luận nhiều nhất mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Nhiều khán giả Trung Quốc lại gay gắt hơn khi cho rằng hành động của Angelababy và Trương Gia Nghê không khác gì việc cổ xúy khán giả trẻ tới các show trình diễn thoát y, gây nên những hệ lụy không tốt. Các từ khóa như "Angelababy", "Trương Gia Nghê", "Trương Gia Nghê và Angelababy đi xem Lisa biểu diễn" đều trở thành từ khóa có lượng đọc, thảo luật sôi nổi trên mạng xã hội Weibo. Đồng thời trong có đó không ít bình luận đòi cấm sóng hai nghệ sĩ trên.

Theo Sohu, hậu quả của hành động đi xem show thoát y còn khiến những scandal trong quá khứ của Angelababy và Trương Gia Nghê bị nhắc lại, như việc Angelababy từng chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm, việc vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh lách luật đi xem concert của BlackPink trong khi các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc bị cấm tại Trung Quốc, hay thái độ ngôi sao của Trương Gia Nghê.

Thậm chí, công chúng Trung Quốc còn khó chịu khi khán giả quốc tế đánh đồng hành vi của hai nữ diễn viên, thành việc khán giả Trung Quốc và các ngôi sao Trung Quốc đều ủng hộ Lisa múa thoát y. Angelababy và Trương Gia Nghê cũng bị đánh giá là hai ngôi sao bất tài, không có phim nổi tiếng nhưng thích chiêu trò, đánh bóng tên tuổi.