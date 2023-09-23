Angelababy mất vai nữ chính, bị xoá ảnh trong phim mới, liệu sự nghiệp 'tụt dốc' trầm trọng?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Angelababy bị cắt hết đất diễn trong phim truyền hình "Mạn ảnh tầm tung".

Trang Sohu đưa tin mới đây, Angelababy bị cắt hết đất diễn trong phim truyền hình "Mạn ảnh tầm tung". Trước đó, cô vốn được chọn làm nữ chính, đóng cặp cùng Vương An Vũ. Cụ thể, khi khai máy bộ phim, nhà sản xuất công bố hình ảnh Angelababy trong vai nữ chính nhưng đến khi quảng bá phim, vai diễn của mỹ nhân 34 tuổi chỉ là vai khách mời. Trên trang chủ của bộ phim, hình ảnh Angelababy cũng bị gỡ bỏ.

Phản hồi về vụ việc, phía Angelababy giải thích bộ phim này có nhiều phần, đất diễn của cô chỉ nằm trong 1 phần nên chỉ đóng vai trò khách mời. Đồng thời, Angelababy cũng trả lời vấn đề trên rằng bản thân cũng không quá quan tâm vấn đề phiên vị, cảnh phim ít hay nhiều. Nữ diễn viên này hi vọng thể hiện vai diễn tốt nhất, chỉ mong muốn tìm được vai diễn phù hợp với mình và diễn tốt nó. Bên cạnh đó, cô cũng hiểu mọi người lo cho mình, hi vọng cô tốt hơn, bản thân cũng chú trọng sự nghiệp hơn ai hết và sẽ làm tốt việc mình cần làm.

Lời giải thích của công ty không làm hài lòng người hâm mộ và khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn. Họ không hiểu vì sao đoàn phim lấy danh tiếng của Angelababy để thu hút thảo luận nhưng sau đó lại quay lưng. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng Angelababy nên ngừng đóng phim bởi kĩ năng của cô không tiến bộ, khó đảm nhận vai chính trong các phim dài tập. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh hồi tháng 1/2022, danh tiếng và sự nghiệp của Angelababy tuột dốc. Theo đó, Angelababy tham gia dự án phim "Tương tư lệnh" "Dáng hình tình yêu". Từ đầu năm 2023 đến nay, Angelababy đánh mất 3 hợp đồng quảng cáo. Truyền thông Trung Quốc nhận định, Angelababy không có tài nguyên đóng phim dồi dào như trước vì thiếu sự hậu thuẫn của chồng cũ. Bên cạnh đó, diễn xuất hạn chế cũng khiến Angelababy không được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất lựa chọn. Thậm chí, chính Angelababy cũng từng tiết lộ với truyền thông, cát xê của cô vài năm qua giảm mạnh, thậm chí có thời điểm, người đẹp giảm 80 đến 90% thù lao nhưng vẫn không có nhà sản xuất nào mời vì phim cô đóng đa phần thất bại.

Nguyên nhân Angelababy để vụt mất vai Đát Kỷ vào tay nữ diễn viên trẻ tuổi Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin đạo diễn Ô Nhĩ Thiện từng cân nhắc vai diễn "Đát Kỷ" cho Angelababy trước khi thực hiện cuộc tuyển chọn gắt gao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-mat-vai-nu-chinh-bi-xoa-anh-trong-phim-moi-lieu-su-nghiep-tut-doc-tram-trong-618884.html