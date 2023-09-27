Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này

Sao quốc tế 27/09/2023 19:30

Mới đây, Angelababy gây chú ý khi đăng tải bài viết chúc người hâm mộ Tết Trung Thu vui vẻ khi đang bay sang Paris tham dự Tuần lễ thời trang

Trên mạng xã hội vào ngày 27/9, Angelababy đã đăng tải bài viết chúc người hâm mộ Tết Trung Thu vui vẻ khi đang bay sang Paris tham dự Tuần lễ thời trang. Cụ thể, nữ diễn viên viết: “Tết Trung Thu vui vẻ, chúng ta còn chưa cất cánh mà đồ ăn vặt cũng sắp hết rồi".

 

Trong bức hình Angelababy đăng tải, có thể thấy nữ diễn viên đang ở cùng con trai. Bé Tiểu Bọt biển được chụp từ phía sau lưng, con trai của nữ diễn viên mặc phông xanh, tóc khá đen và dày. Nhiều người nhận thấy Tiểu Bọt biển khá giống bố Huỳnh Hiểu Minh, và dự đoán, mai sau cậu bé sẽ chẳng thua kém gì nam tài tử.

Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này - Ảnh 1Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này - Ảnh 2

Sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều người dành lời khen cho Angelababy là một người mẹ tốt khi dù có bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian cho nhóc tỳ của mình.

Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này - Ảnh 3Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này - Ảnh 4

 

Bên cạnh đó, phía dưới bài đăng chúc mừng Lễ Trung Thu, Angelababy còn đăng tải thêm động thái mới, khiến cư dân mạng chỉ chú ý vào một chi tiết thú vị. Cụ thể, trong bức hình được đăng tải, nữ diễn viên đang vuốt ve chú cún đang nằm ngủ trên sàn, dân tình đã soi ra trên vòng cổ chú chó này có tên "A Huỳnh". Nhiều người không khỏi bật cười và ngay lập tức liên tưởng đến Huỳnh Hiểu Minh.

Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này - Ảnh 5Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này - Ảnh 6

Huỳnh Hiểu Minh (sinh năm 1977) là một trong những nam diễn viên thành đạt và quyền lực nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Anh nổi tiếng với các phim như: "Thần điêu đại hiệp"; "Bến Thượng Hải"; "Lộc đỉnh ký"; "Bong bóng mùa hè"; "Nguy cơ tiên sinh"; "Vinh quang và mộng tưởng" và nhiều tác phẩm khác. Trong khi đó, Angelababy là một diễn viên và người mẫu ảnh được quan tâm tại Trung Quốc, cô đã tham gia trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Lần đầu tiên"; "Địch Nhân Kiệt"; "Cô phương bất tự thưởng"; "Cô dâu đại chiến"...

Vào tháng 1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chính thức tuyên bố ly hôn. Thế nhưng vụ ly hôn của cả hai lại không khiến công chúng quá ngạc nhiên, thất vọng. Bởi vì, trước khi có tuyên bố chính thức, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã  nhiều lần vướng nghi vấn rạn nứt. Dù đã ly hôn, nhưng cho tới nay, cả hai vẫn thay phiên nhau chăm sóc cũng như nuôi dưỡng con trai nhỏ.

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Trong chương trình Nhà hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh lần đầu nhắc đến con trai nhỏ và cuộc sống của anh hậu ly hôn.

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