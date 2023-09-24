Hậu ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh luôn day dứt điều này với con trai

Trong chương trình Nhà hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh lần đầu nhắc đến con trai nhỏ và cuộc sống của anh hậu ly hôn.
- Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy
- Angelababy đưa con trai tới trường trong ngày khai giảng, tiết lộ gây chú ý về chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh
Trong chương trình "Nhà hàng Trung Hoa" mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã thừa nhận, việc quay lại cuộc sống độc thân và làm cha sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ không dễ dàng. Cụ thể, anh cảm thấy bất lực khi không dành trọn vẹn thời gian cho con trai vì công việc bận rộn. Anh nhắc lại chuyện con trai bị ốm nhưng anh không thể đưa con tới bệnh viện, chăm sóc con trai như mọi ông bố khác.
Theo tài tử họ Huỳnh, việc chăm sóc con trai hiện do mẹ anh đảm nhận. Huỳnh Hiểu Minh tâm sự, anh hiểu rõ vai trò của gia đình, đặc biệt là cha mẹ trong quá trình nuôi dạy một đứa trẻ. Điều này khiến anh day dứt và luôn cố gắng bù đắp cho con trai khi có thể.
Sau khi ly hôn Angelababy vào năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh không nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ suốt 1 năm qua. Nam diễn viên tập trung cho sự nghiệp, làm việc chăm chỉ. Bên cạnh đó, anh cũng dính tin đồn tình cảm với một số bóng hồng trong làng giải trí nhưng nam diễn viên không bình luận.
Từ giữa năm 2022, truyền thông Hoa ngữ liên tục đề cập tới việc nam diễn viên Bến Thượng Hải đang tìm hiểu nghiêm túc hot girl mạng xã hội Diệp Kha. Trước sự tò mò của truyền thông, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chỉ im lặng. Tháng 6 vừa rồi, tài tử Bến Thượng Hải được cho là đã chia tay Diệp Kha và bắt đầu mối quan hệ với nữ diễn viên trẻ Triệu Sĩ Cẩn. Trước sự tò mò của truyền thông, Huỳnh Hiểu Minh chỉ im lặng.
Những năm qua, anh luôn duy trì vị trí một trong những nam diễn viên "hot" nhất làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh việc đóng phim, anh còn tạo được dấu ấn khi làm MC cho các chương trình truyền hình thực tế ăn khách của Trung Quốc.