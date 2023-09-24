Hậu ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh luôn day dứt điều này với con trai

Trong chương trình "Nhà hàng Trung Hoa" mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã thừa nhận, việc quay lại cuộc sống độc thân và làm cha sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ không dễ dàng. Cụ thể, anh cảm thấy bất lực khi không dành trọn vẹn thời gian cho con trai vì công việc bận rộn. Anh nhắc lại chuyện con trai bị ốm nhưng anh không thể đưa con tới bệnh viện, chăm sóc con trai như mọi ông bố khác.

Theo tài tử họ Huỳnh, việc chăm sóc con trai hiện do mẹ anh đảm nhận. Huỳnh Hiểu Minh tâm sự, anh hiểu rõ vai trò của gia đình, đặc biệt là cha mẹ trong quá trình nuôi dạy một đứa trẻ. Điều này khiến anh day dứt và luôn cố gắng bù đắp cho con trai khi có thể.