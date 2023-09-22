Đóng cặp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trương Tiểu Phỉ thu hút 100 triệu lượt xem vì điều này

Đóng Chuyện Tốt Thành Đôi cùng nam chính Huỳnh Hiểu Minh, Trương Tiểu Phỉ gây bất ngờ với khán giả kĩ năng diễn xuất cùng cách hóa thân nhân vật vô cùng chân thật.

Mới đây, một cảnh phim trong Chuyện Tốt Thành Đôi do Huỳnh Hiểu Minh, Trương Tiểu Phỉ đóng chính đang khiến cư dân mạng quan tâm, thậm chí lọt top "tìm kiếm nóng" trên Weibo. Cụ thể, trong những tập đầu mới lên sóng, nữ chính Lâm Song bàng hoàng khi bị chồng là Vệ Minh (Lý Trạch Phong) phản bội, có người khác. Khi mặt đối mặt chất vấn với chồng, cô không ngờ rằng bản thân lại bị chồng mắng thẳng mặt, cứ như chính cô mới là người có lỗi.

Lúc này, biểu cảm của Trương Tiểu Phỉ khiến khán giả xót xa và uất nghẹn thay. Nữ chính Lâm Song cho thấy rõ rệt sự uất ức và dồn nén đến đỉnh điểm, nhưng trong đó cũng có sự bất lực. Ngay sau đó, con gái nhỏ của cả hai chạy ra vì nghe bố mẹ to tiếng. Lâm Song lúc đó đã cúi xuống để an ủi con gái, thế nhưng cảm xúc của cô lúc này như một "kẻ điên", không thể bộc phát nhưng không phải không đau khổ.

Hiện tại cảnh phim đã vươn lên đến hạng 5 trên BXH đề tài Weibo, thu hút gần 100 triệu lượt người xem. Nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất của Trương Tiểu Phỉ, một người vốn quen đóng chính kịch và điện ảnh. Chuyện Tốt Thành Đôi đang nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả. Bằng chứng là rating phim vào ngày 20/9 đứng hạng 1 phân khúc phim ảnh trên Khốc Vân, với con số trung bình 1,2% và chỉ kém sau các chương trình thời sự, thể thao. Chuyện Tốt Thành Đôi xoay quanh câu chuyện về việc Lâm Song từ thân phận "mẹ bỉm" xông pha đi làm để có thể giành quyền nuôi con, vì cô đã quyết định ly hôn chồng tồi. Lúc đang chật vật với công việc, Lâm Song gặp lại bạn học cũ là Cố Hứa (Huỳnh Hiểu Minh), người về sau có công lao giúp cô xây dựng sự nghiệp, trở thành mẹ đơn thân độc lập và tự tin.

Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng trước nghi vấn ngoại tình, có con riêng trước khi ly hôn với Angelababy Mới đây, mạng xôn xao trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh từng ngoại tình trong thời gian vẫn chưa ly hôn với Angelababy.

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