Đang bị 'phong sát' ngầm vì xem Lisa diễn thoát y, AngelaBaby tiếp tục 'hứng' bão dư luận vì ồn ào chất cấm của G-Dragon

Sao quốc tế 26/10/2023 16:18

Đang ở ẩn tránh sóng gió dư luận, Angelababy bất ngờ bị cư dân mạng xứ Trung réo tên sau khi G-Dragon bị điều tra với cáo buộc sử dụng chất cấm đang gây bão dư luận.

Ngày hôm qua (25/10), Truyền thông Hàn Quốc rầm rộ đưa tin Cơ quan cảnh sát Seoul đã khởi tố G-Dragon về hành vi vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy liên quan đến việc ngôi sao 35 tuổi sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc khi các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Động thái này diễn ra ngay sau khi tài tử lừng danh Lee Sun Kyun đối mặt với cáo buộc sử dụng ma túy và bị cảnh sát điều tra trước đó.

Đang bị 'phong sát' ngầm vì xem Lisa diễn thoát y, AngelaBaby tiếp tục 'hứng' bão dư luận vì ồn ào chất cấm của G-Dragon - Ảnh 1

Thông tin về cuộc điều tra G-Dragon vừa được công bố lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng trong nước lẫn quốc tế và đang trở thành chủ đề "phủ sóng" khắp mạng xã hội. Giữa "bão" dư luận, AngelaBaby bất ngờ bị réo tên dù đang ở ẩn. 

Nguyên do xuất phát từ việc trước đây, nữ diễn viên từng bày tỏ là một fan cứng của G-Dragon, từng đi xem concert nhóm và xúc động tới bật khóc khi gặp nam thần tượng ngoài đời thực. 

Đang bị 'phong sát' ngầm vì xem Lisa diễn thoát y, AngelaBaby tiếp tục 'hứng' bão dư luận vì ồn ào chất cấm của G-Dragon - Ảnh 2Đang bị 'phong sát' ngầm vì xem Lisa diễn thoát y, AngelaBaby tiếp tục 'hứng' bão dư luận vì ồn ào chất cấm của G-Dragon - Ảnh 3

Thời điểm đó, việc được gặp gỡ, trò chuyện và ôm thủ lĩnh BIGBANG đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho việc người nổi tiếng đu idol thành công.

Tuy nhiên, ở hiện tại, khi mà GD đang vướng nghi vấn có khả năng phá nát sự nghiệp, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh bị một bộ phận netizen mỉa mai có con mắt nhìn người kém, luôn yêu thích những người có vấn đề.

Đang bị 'phong sát' ngầm vì xem Lisa diễn thoát y, AngelaBaby tiếp tục 'hứng' bão dư luận vì ồn ào chất cấm của G-Dragon - Ảnh 4

Được biết trước đó, nàng tiểu hoa cũng bị chỉ trích khi rò rỉ thông tin tham gia show "thoát y" có sự góp mặt biểu diển của em út BLACKPINK tại Pháp. 

Từ khi loạt ảnh Angelababy tới Paris xem Lisa diễn thoát y được tung ra, tên tuổi và hình ảnh của vợ cũ Huỳnh "giáo chủ" bị ảnh hưởng nặng nề, cô hiếm khi còn xuất hiện công khai trước công chúng.

Nữ diễn viên bị hạn chế hoạt động nghệ thuật, cắt sóng không xuất hiện trong chương trình giải trí, hợp đồng quảng cáo cũng hoãn lại. Những dấu hiệu đều cho thấy đối tác lo sợ Angelababy mang lại ảnh hưởng tiêu cực khi hợp tác với cô.

Đang bị 'phong sát' ngầm vì xem Lisa diễn thoát y, AngelaBaby tiếp tục 'hứng' bão dư luận vì ồn ào chất cấm của G-Dragon - Ảnh 5

Thậm chí tài khoản Weibo của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã ẩn hoặc xóa video có mặt của mỹ nhân sinh năm 1989. Chương trình truyền hình thực tế "Bây giờ xuất phát nào" cũng chịu ảnh hưởng vì khán giả phản đối việc Angelababy làm khách mời trong tập tiếp theo.

Cuối tuần trước, nữ diễn viên xác nhận, cô không tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running mùa tới, chỉ vài ngày trước khi chương trình bắt đầu. Chính những hành động thẳng tay từ các chương trình có sự góp mặt của Angelababy đã cho rằng nữ nghệ sĩ đang bị phong sát ngầm.

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