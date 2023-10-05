Angelababy được 'giải oan' sau tin đồn xem đêm diễn thoát y của Lisa (BlackPink)

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước thông tin Crazy Horse Paris lên tiếng khẳng định Angelababy chưa từng xem show diễn tại đây.

Vụ việc Lisa (Blackpink) biểu diễn độc quyền 3 đêm tại câu lạc bộ, quán rượu Crazy Horse Paris (Pháp) là chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn, cộng đồng trực tuyến châu Á suốt 1 tháng qua. Đặc biệt, khán giả Hàn Quốc và Trung Quốc phản ứng dữ dội với quyết định táo bạo của thành viên nhóm Blackpink. Bởi Crazy Horse Paris được biết đến là hộp đêm nổi tiếng với các buổi trình diễn của những vũ công thoát y gợi cảm.

Sau khi thông tin Angelababy và Trương Gia Nghê bị bắt gặp đến ủng hộ Lisa ở đêm diễn thứ 2, được lan truyền trên mạng xã hội, 2 nữ diễn viên lập tức phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ khán giả Trung Quốc.

Mới đây, Crazy Horse đã chính thức đăng tải trên trang Instagram của mình, khẳng định Angelababy chưa từng đến xem show diễn tại đây: "Chúng tôi đã biết về những tranh cãi xoay quanh Angelababy. Thật đáng tiếc cô ấy chưa từng tới xem show của Crazy Horse. Chúng tôi rất vui mừng được mời cô ấy vào dịp nào đó".

Trước đó, vào ngày 3/10, thông tin người dùng không thể thay avatar hình Angelababy được lan truyền. Đến sáng 4/10, hệ thống được sửa chữa. “Douyin chỉ gặp sự cố, ngừng lan truyền tin đồn” – trạm fan của nữ diễn viên thông báo.

Một khán giả xưng là mẹ có con đang trong độ tuổi vị thành niên, yêu cầu phong sát Angelababy và Trương Gia Nghê vì gây ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Trên Weibo, các blog cho biết Angelababy không ghi hình Keep Running ngày 12/10, chương trình chưa thể công bố dàn nghệ sĩ vì vụ việc của nữ diễn viên. Nhiều cư dân mạng dự đoán hai nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phong sát ngầm trong thời gian tới.

Angelababy đối mặt với nguy cơ 'phong sát' sau khi xem đêm diễn thoát y của Lisa (BlackPink) Những hình ảnh Angelababy đi xem show Crazy Horse của Lisa (BlackPink) tại Pháp khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ những ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-uoc-giai-oan-sau-tin-on-xem-em-dien-thoat-y-cua-lisa-blackpink-621841.html