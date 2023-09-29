Nín thở trước tạo hình đầu tiên của Angelababy tại Tuần lễ thời trang Paris

Người hâm mộ đứng ngồi không yên khi ngắm trình tạo hình đầu tiên của Angelababy tại Tuần lễ thời trang Paris.

Angelababy đã gây nhiều sự chú ý khi xuất hiện với tạo hình đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh tao tại Tuần lễ thời trang Paris mới đây. Cô mặc trang phục cao cấp đến từ BST Xuân hạ 2023 của thương hiệu Georges Hobeika để tham gia sự kiện của thương hiệu Roger Vivier. Angelababy đã gây nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô mặc trang phục cao cấp đến từ BST Xuân hạ 2023 của thương hiệu Georges Hobeika. Nữ diễn viên lựa chọn một mái tóc uốn xõa đơn giản cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng khoe nét đẹp trong trẻo nhưng vẫn có phần kiêu kỳ. Có thể thấy, ở độ tuổi 34, Angelababy ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách thời trang, ghi lại dấu ấn cá nhân trong lòng người hâm mộ.

Nữ diễn viên lựa chọn một mái tóc uốn xõa đơn giản cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng. Angelababy ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Trước đó, cô cũng khiến khán giả bất ngờ khi diện váy quây màu hồng và búi tóc cao, xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 23/9 ở Trung Quốc. Angelababy khoe trọn sắc vóc hoàn hảo và thanh mảnh dù đã qua một lần sinh nở. Gương mặt hoàn hảo của mỹ nhân lai, cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc búi cao khiến cô thêm phần nổi bật. Trước đó, cô cũng khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 23/9. Angelababy tên thật Dương Dĩnh, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Sau đó, cô lấn sân mảng phim ảnh, thủ vai chính nhiều tác phẩm như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Người Lái Đò nhưng bị giới chuyên môn, khán giả đánh giá diễn xuất tệ. Thậm chí vào năm 2017, trang Sohu còn xếp Angelababy vào danh sách diễn viên "mặt đẹp, diễn đơ".

Được biết, người đẹp từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, cả hai cùng có một cậu con trai khảu khỉnh. Tuy nhiên, họ thông báo ly hôn đầu năm 2022, cùng giữ quyền nuôi con, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Angelababy tên thật Dương Dĩnh, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu. Người đẹp từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Huỳnh Hiểu Minh.

Angelababy cùng con trai đón trung thu tại trời Tây, dân tình còn dành lời khen vì điều này Mới đây, Angelababy gây chú ý khi đăng tải bài viết chúc người hâm mộ Tết Trung Thu vui vẻ khi đang bay sang Paris tham dự Tuần lễ thời trang

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