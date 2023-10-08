Động thái này một lần nữa thổi bùng giận dữ của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng xóa bình luận nghĩa là phía Angelababy hoàn toàn nắm được thái độ của công chúng nhưng lại chậm chạp đưa ra phản hồi thỏa đáng. Dù là với nguyên nhân gì thì việc làm này vẫn khiến nhiều người phản cảm.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phát hiện, phía Angelababy đã xóa tất cả những bình luận bên dưới Weibo của cô hỏi về vấn đề này. Cụ thể, những bình luận chiếm top đầu như: “Múa thoát y có đẹp không?”; “Sao cô lại thiếu suy nghĩ như vậy, đi xem Crazy Horse làm gì?”… đều được phía Angelababy xóa sạch. Thay vào đó là những bình luận khen cô xinh đẹp.

Trước đó, phía câu lạc bộ Crazy Horse đã có dòng đăng tải khẳng định nữ diễn viên Angelababy không tới xem chương trình có Lisa (thành viên Blackpink) diễn. Họ cũng tuyên bố, vợ cũ của tài tử Huỳnh Hiểu Minh chưa từng có mặt tại câu lạc bộ Crazy Horse.

Tuy nhiên, việc Crazy Horse đứng ra thanh minh cho Angelababy được cho là có sự dàn xếp vì Crazy Horse đã bình luận trong một bài đăng của một tài khoản mới chỉ được lập trong tháng 10, đồng thời còn viết cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Sau đó, khi thấy công chúng vẫn còn nghi ngờ, Crazy Horse mới đăng một bài giải thích riêng trên trang cá nhân.

Angelababy im lặng hiện tại tuy gặp nhiều chỉ trích của cư dân mạng nhưng một thời gian sau sự việc sẽ lắng xuống, cô vẫn còn cơ hội hoạt động.

Việc vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đi xem show của Lisa đã vi phạm điều 4 trong 15 điều khoản cấm của Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc) là nghiêm cấm nghệ sĩ tổ chức, tham gia và quảng bá các hoạt động liên quan đến đồi truy, khiêu dâm, cờ bạc,…

Vi phạm này đủ điều kiện phong sát nữ diễn viên. Bên cạnh đó, vì Angelababy diễn quá dở nên có phong sát cũng không phải tiếc bất cứ tác phẩm nào. Tuy vậy, cũng có người cho rằng im lặng chính là điều sáng suốt nhất mà Angelababy có thể làm lúc này. Bởi nếu cô xác nhận có đến Crazy Horse thì sẽ thực sự vi phạm quy định và phải đối mặt với hình phạt của Quảng Điện.