Dù đã lên tiếng phủ nhận, Angelababy tiếp tục bị 'vạch trần' nói dối không tới câu lạc bộ múa thoát y

Sao quốc tế 06/10/2023 14:30

Angelababy đang trở thành "tội đồ" trong mắt khán giả Trung Quốc khi lời nói dối không tới câu lạc bộ múa thoát y Crazy Horse xem liên tiếp bị vạch trần.

Ngày 5/10, phía Crazy Horse có bài viết phủ nhận việc Angelababy đến câu lạc bộ xem biểu diễn. Tuy nhiên, việc Crazy Horse đứng ra thanh minh cho Angelababy được cho là có sự dàn xếp vì Crazy Horse đã bình luận trong một bài đăng của một tài khoản mới chỉ được lập trong tháng 10, đồng thời còn viết cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Sau đó, khi thấy công chúng vẫn còn nghi ngờ, Crazy Horse mới đăng một bài giải thích riêng trên trang cá nhân. "Chúng tôi mới biết những ồn ào xung quanh Angelababy. Thật tiếc là cô ấy chưa xem bất cứ show diễn nào ở Crazy Horse cả. Chúng tôi rất hào hứng được mời cô ấy vào dịp nào đó", Crazy Horse hai lần lên tiếng minh oan cho Angelababy.

Dù đã lên tiếng phủ nhận, Angelababy tiếp tục bị 'vạch trần' nói dối không tới câu lạc bộ múa thoát y - Ảnh 1

 

Đáng nói, sau khi Crazy Horse phủ nhận Angelababy đến câu lạc bộ thoát y, hình ảnh mới chứng minh nữ diễn viên đã tới nơi thị phi này được tung ra. Từ trang phục, kiểu tóc, nữ trợ lý đi cùng đều trùng khớp với nhau, chứng minh ngôi sao Vân Trung Ca có đi xem múa thoát y nhưng không dám thừa nhận.

Lời nói dối bị vạch trần khiến tình cảnh của Angelababy càng lao đao hơn. Hiện tại, những ý kiến phản đối sự xuất hiện của Angelababy, yêu cầu trừng phạt nữ diễn viên xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Dù đã lên tiếng phủ nhận, Angelababy tiếp tục bị 'vạch trần' nói dối không tới câu lạc bộ múa thoát y - Ảnh 2Dù đã lên tiếng phủ nhận, Angelababy tiếp tục bị 'vạch trần' nói dối không tới câu lạc bộ múa thoát y - Ảnh 3

Khi nữ diễn viên hứng chịu ý kiến tiêu cực, khán giả phát hiện Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV 17 (Tam Nông) đã xóa video về Tết Trung thu của cô. Việc này khiến căng thẳng leo thang, cư dân mạng tin rằng Angelababy đang bị nhắm vào danh sách đen.

 

Ngày 3/10, thông tin người dùng không thể thay avatar hình Angelababy được lan truyền. Đến sáng 4/10, hệ thống được sửa chữa. “Douyin chỉ gặp sự cố, ngừng lan truyền tin đồn” – trạm fan của nữ diễn viên thông báo.

Một khán giả xưng là mẹ có con đang trong độ tuổi vị thành niên, yêu cầu phong sát Angelababy và Trương Gia Nghê vì gây ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Trên Weibo, các blog cho biết Angelababy không ghi hình Keep Running ngày 12/10, chương trình chưa thể công bố dàn nghệ sĩ vì vụ việc của nữ diễn viên. Nhiều cư dân mạng dự đoán hai nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phong sát ngầm trong thời gian tới.

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Angelababy được 'giải oan' sau tin đồn xem đêm diễn thoát y của Lisa (BlackPink)

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước thông tin Crazy Horse Paris lên tiếng khẳng định Angelababy chưa từng xem show diễn tại đây.

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