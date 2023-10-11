Angelababy bất ngờ xuất hiện giữa nghi vấn cấm sóng vì xem show diễn thoát y

Sao quốc tế 11/10/2023 16:30

Nữ diễn viên Trung Quốc Angelababy vẫn đang vướng vào những tranh cãi khi có thông tin cô đến Crazy Horse – quán bar khỏa thân xem Lisa (BlackPink) trình diễn.

Mặc phía show diễn đính chính làm rõ về thông tin cô đến Crazy Horse – quán bar khỏa thân xem Lisa (BlackPink) trình diễn, Angelababy vẫn hứng chịu nhiều chỉ trích không biết giữ hình ảnh, làm ảnh hưởng đến người hâm mộ nhỏ tuổi và lan truyền văn hóa phẩm không lành mạnh.

Tới thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn giữ thái độ im lặng, chưa hề lên tiếng về vụ việc dù bị nhiều khán giả yêu cầu cấm sóng.

Mới đây, CCTV6chiếu lại phim điện ảnh Thái Cực 1 có sự tham gia của Angelababy. TVC quảng cáo trên truyền hình vẫn có sự hiện diện của cô. Ngoài ra, chương trình Keep Running vẫn chiếu bình thường, hot search Weibo liên quan đến nữ diễn viên vẫn nhận được lượng truy cập khả quan.

 Angelababy bất ngờ xuất hiện giữa nghi vấn cấm sóng vì xem show diễn thoát y - Ảnh 1

Trước đó, một số blogger khẳng định nữ diễn viên đang phải chịu hậu quả khi bị xóa bỏ một số quảng cáo. Nhiều nguồn tin nói nhà đài đã nghĩ tới việc thay thế vị trí của Angelababy bằng Thái Văn Tịnh trong mùa mới của Keep Running.

Thậm chí không xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire vào tháng 11 như dự kiến. Dù vậy, hình ảnh của Angelababy vẫn được các đài chiếu xuyên suốt.

Angelababy bất ngờ xuất hiện giữa nghi vấn cấm sóng vì xem show diễn thoát y - Ảnh 2

Trong khi đó, người hâm mộ của ngôi sao Vân Trung Ca tin rằng thần tượng không làm gì sai, đồng thời khẳng định không có video chứng minh rõ ràng Angelababy tới xem show hay vi phạm luật của Quảng Điện. Nhiều fan lên tiếng bảo vệ thần tượng bị cắt ghép video ác ý.

Đánh giá về tình hình của người đẹp 34 tuổi, cư dân mạng cho rằng cô có nhan sắc nhưng diễn xuất ngày càng tệ hại, đóng phim không vớt vát được danh tiếng, hình ảnh bị ảnh hưởng vì vụ Crazy Horse. Đặc biệt, từ khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên của Angelababy càng ngày càng đi xuống, nhất là mảng phim ảnh. Diễn xuất gây tranh luận, nhưng thời trang là thế mạnh của cô cũng không có nhiều chuyển biến.

Ảnh hưởng từ lùm xùm xem show thoát y, Angelababy bị thay thế tại Keep Running?

Ảnh hưởng từ lùm xùm xem show thoát y, Angelababy bị thay thế tại Keep Running?

Sự xuất hiện của Angelababy trong chương trình truyền hình thực tế vào lúc này dễ khiến khán giả bức xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân cô lẫn chương trình.

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