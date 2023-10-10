Ảnh hưởng từ lùm xùm xem show thoát y, Angelababy bị thay thế tại Keep Running?

Sự xuất hiện của Angelababy trong chương trình truyền hình thực tế vào lúc này dễ khiến khán giả bức xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân cô lẫn chương trình.

Những tập đầu tiên của mùa đặc biệt Keep Running sẽ ghi hình vào giữa tháng 10. Tuy nhiên, phía Angelababy đã thông báo sẽ không tham dự do có xung đột lịch trình.

Theo tin tức trên Weibo, người đẹp sẽ tham dự chương trình trong tập này nhiều khả năng là Thái Văn Tịnh. Do đó, cư dân mạng suy đoán, có khả năng Angelababy bị ảnh hưởng từ vụ lùm xùm nghi vấn đi CLB thoát y xem Lisa biểu diễn. Bởi vậy, cô mới không xuất hiện trong chương trình mà mình vốn đã thuộc dàn cast thường trú trong vài năm nay.

Suốt nhiều ngày qua, thông tin hai ngôi sao Trung Quốc Angelababy và Trương Gia Nghê đến xem buổi biểu diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse Paris (Pháp) ngày 29/9, đã khiến công chúng phẫn nộ. Vì vậy, hai nữ diễn đã bị kêu gọi tẩy chay với lý do lợi dụng tư cách người của công chúng để lan truyền màn trình diễn thoát y, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Tài khoản Instagram của Crazy Horse Paris đã đăng thông báo Angelababy không đến xem show của Lisa. Nhưng khán giả Trung Quốc không tin. Bởi Angelababy vẫn chưa đích thân lên tiếng phủ nhận suốt nhiều ngày qua, mặc dư luận trái chiều. Bên cạnh đó, đã có video được cho là Angelababy cùng trợ lý đến Crazy Horse lan truyền trên mạng xã hội.

Trên các cộng đồng trực tuyến, khán giả đồng loạt kêu gọi “phong sát" (cấm hoạt động nghệ thuật) nữ diễn viên. Có thể Angelababy quyết định không tham gia “Keep Running" để tạm thời “vượt bão" dư luận trong thời gian này, cố gắng cứu vãn tình hình. Hoặc trường hợp xấu hơn là chính nhà sản xuất chương trình đã gạch tên nữ diễn viên.

Động thái gây phẫn nộ của Angelababy sau khi bị 'vạch trần' lời nói dối Đã 1 tuần trôi qua, nhưng Angelababy vẫn chưa lên tiếng chính thức về nghi vấn tới CLB thoát y Crazy Horse xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-huong-tu-lum-xum-xem-show-thoat-y-angelababy-bi-thay-the-tai-keep-running-622936.html