Cụ thể, một netizen khi đang cùng bạn thân đi thăm khám tại bệnh viện đã vô tình phát hiện một người giống AngelaBaby. Sau một hồi quan sát, người này mới xác nhận cô gái trong hình chính là nữ diễn viên đình đám.

Trong ảnh được đăng tải, nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng ăn mặc giản dị, không trang điểm , đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt. Người đẹp xuất hiện rất lặng lẽ. Dáng vẻ của cô lộ rõ sự mệt mỏi, tiều tụy với hốc mắt trũng sâu sau thời gian dài đối mặt với thị phi bủa vây.

Thời gian qua tại thị trường Trung Quốc, sự nghiệp của AngelaBaby đang đối mặt với nhiều khó khăn. Cô bị cơ quan chức năng trừng phạt, công chúng quay lưng hoàn toàn sau vụ đi xem Lisa biểu diễn ở bar thoát y. Vào đầu tháng 11, tài khoản mạng xã hội Weibo của cô bị cấm phát ngôn. Việc trở thành nghệ sĩ rủi ro cao cũng khiến AngelaBaby bị nhãn hàng gỡ quảng cáo, nhà đài cắt sóng.

Do đó, con đường khôi phục danh tiếng của AngelaBaby trong tương lai được đánh giá không hề dễ dàng. Hiện, trong mắt công chúng, sao nữ bị coi là nghệ sĩ yếu kém tài năng, không chuyên tâm sự nghiệp, lại còn có hành vi trái pháp luật.

Đáng chú ý, trong khi vợ cũ đang gặp khó khăn sự nghiệp, bận rộn chăm sóc con nhỏ ốm đau, cư dân mạng lại phát hiện Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái Diệp Kha du lịch nước ngoài.

Một số nguồn tin cho biết AngelaBaby từng nhờ chồng cũ giúp đỡ để thoát khỏi sự "ghẻ lạnh" của công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị chồng cũ từ chối. Anh khuyên cô nên chấp nhận hiện thực, tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.