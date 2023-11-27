Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt

Mới đây, Bạch Lộc lần đầu tiên tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt những năm làm nghề của mình trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Cụ thể, cô nàng cho biết nếu có cơ hội quay về quá khứ, việc đầu tiên bản thân muốn làm nhất là chỉnh lại răng. Cô chia sẻ: “Trước khi tham gia làng giải trí, tôi cảm thấy chiếc răng khểnh của mình rất đặc biệt và có nét riêng. Tôi có chỉnh lại răng sau đó, song đợt phẫu thuật lại thực hiện quá vội vàng nên không được đều. Vì vậy, nếu có cơ hội trở lại mốc thời gian ấy tôi muốn làm lại răng của mình.”

Bạch Lộc lần đầu tiên tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt những năm làm nghề của mình.

Cô nàng cho biết nếu có cơ hội quay về quá khứ, việc đầu tiên bản thân muốn làm nhất là chỉnh lại răng.

Trước đây, Bạch Lộc gây nhiều ấn tượng với vẻ ngoài thanh thuần, nhan sắc trong trẻo qua những đoạn video ngắn được đăng trên mạng xã hội. Điểm thu hút đông đảo người hâm mộ thương nhớ cô chính là nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.