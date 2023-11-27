Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt

Sao quốc tế 27/11/2023 13:51

Bạch Lộc mới đây đã có những chia sẻ thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Bạch Lộc lần đầu tiên tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt những năm làm nghề của mình trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Cụ thể, cô nàng cho biết nếu có cơ hội quay về quá khứ, việc đầu tiên bản thân muốn làm nhất là chỉnh lại răng. Cô chia sẻ: “Trước khi tham gia làng giải trí, tôi cảm thấy chiếc răng khểnh của mình rất đặc biệt và có nét riêng. Tôi có chỉnh lại răng sau đó, song đợt phẫu thuật lại thực hiện quá vội vàng nên không được đều. Vì vậy, nếu có cơ hội trở lại mốc thời gian ấy tôi muốn làm lại răng của mình.”

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 1
Bạch Lộc lần đầu tiên tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt những năm làm nghề của mình.
Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 2
Cô nàng cho biết nếu có cơ hội quay về quá khứ, việc đầu tiên bản thân muốn làm nhất là chỉnh lại răng.

Trước đây, Bạch Lộc gây nhiều ấn tượng với vẻ ngoài thanh thuần, nhan sắc trong trẻo qua những đoạn video ngắn được đăng trên mạng xã hội. Điểm thu hút đông đảo người hâm mộ thương nhớ cô chính là nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 3

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 4

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 5

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 6
Bạch Lộc gây nhiều ấn tượng với vẻ ngoài thanh thuần, nhan sắc trong trẻo qua những đoạn video ngắn được đăng trên mạng xã hội.

Dù đường nét trên gương mặt non nớt nhưng nữ diễn viên lại mang đến cho người xem cảm giác của “mối tình đầu”. Nhiều người nhận xét cô nàng hoàn toàn đối lập với sự trưởng thành ở thời điểm hiện tại.

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 7
Nhiều người nhận xét cô nàng hoàn toàn đối lập với sự trưởng thành ở thời điểm hiện tại.

Bạch Lộc sinh năm 1994, là một trong số những ngôi sao Hoa ngữ đang được săn đón nhất hiện nay. Trước khi vào nghề, Bạch Lộc được nhiều người biết đến với tư cách là một người mẫu, hotgirl mạng xã hội. Dù chưa thông qua bất kỳ lớp học diễn xuất nào nhưng người đẹp vẫn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất 'xuất thần'.

Cuối năm nay, cô nàng đang vô cùng bận rộn khi có loạt phim đã lên sóng như Dĩ Ái Vi DoanhNinh An Như Mộng, ngoài ra dân tình cũng đang vô cùng mong đợi các tác phẩm phim tiếp theo của Bạch Lộc ra mắt với khán giả. Trong đó, đáng mong đợi nhất chính là Bắc Thượng và Bạch Nguyệt Phạn Tinh.

Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 8
 Bạch Lộc là một trong số những ngôi sao Hoa ngữ đang được săn đón nhất hiện nay.
Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt - Ảnh 9
Dù chưa thông qua bất kỳ lớp học diễn xuất nào nhưng người đẹp vẫn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất 'xuất thần'.
Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương

Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương

Dự án truyền hình mới nhất Mộ Sắc Tâm Ước của Angelababy và Nhậm Gia Luân vừa nhận về điểm douban 'thấp thảm'.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương

Mở điểm douban thấp hơn kỳ vọng nhưng dự án mới nhất của Angelababy vẫn đủ 'đè bẹp' Bạch Lộc và Dương Dương

Thay đổi nguyên tác nhưng 'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc lại nhận được 'cơn mưa' lời khen

Thay đổi nguyên tác nhưng 'Ninh An Như Mộng' của Bạch Lộc lại nhận được 'cơn mưa' lời khen

Vì sao Dĩ ái vi doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục giảm điểm Douban?

Vì sao Dĩ ái vi doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục giảm điểm Douban?

Bạch Lộc tiếp tục bị chê thậm tệ vì không thể tiết chế biểu cảm gương mặt, nét diễn lố lăng

Bạch Lộc tiếp tục bị chê thậm tệ vì không thể tiết chế biểu cảm gương mặt, nét diễn lố lăng

Bạch Lộc bị tố 'hùa theo' đoàn phim cười cợt, thiếu tôn trọng Vương Hạc Đệ

Bạch Lộc bị tố 'hùa theo' đoàn phim cười cợt, thiếu tôn trọng Vương Hạc Đệ

Vì sao phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nhưng vẫn hút người xem?

Vì sao phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nhưng vẫn hút người xem?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe