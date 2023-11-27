Bạch Lộc tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt trong những năm làm nghề, muốn quay về quá khứ để chỉnh sửa một điểm trên gương mặt

Bạch Lộc mới đây đã có những chia sẻ thu hút sự quan tâm của khán giả.
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Mới đây, Bạch Lộc lần đầu tiên tiết lộ điều khiến cô hối tiếc nhất suốt những năm làm nghề của mình trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Cụ thể, cô nàng cho biết nếu có cơ hội quay về quá khứ, việc đầu tiên bản thân muốn làm nhất là chỉnh lại răng. Cô chia sẻ: “Trước khi tham gia làng giải trí, tôi cảm thấy chiếc răng khểnh của mình rất đặc biệt và có nét riêng. Tôi có chỉnh lại răng sau đó, song đợt phẫu thuật lại thực hiện quá vội vàng nên không được đều. Vì vậy, nếu có cơ hội trở lại mốc thời gian ấy tôi muốn làm lại răng của mình.”
Trước đây, Bạch Lộc gây nhiều ấn tượng với vẻ ngoài thanh thuần, nhan sắc trong trẻo qua những đoạn video ngắn được đăng trên mạng xã hội. Điểm thu hút đông đảo người hâm mộ thương nhớ cô chính là nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.
Dù đường nét trên gương mặt non nớt nhưng nữ diễn viên lại mang đến cho người xem cảm giác của “mối tình đầu”. Nhiều người nhận xét cô nàng hoàn toàn đối lập với sự trưởng thành ở thời điểm hiện tại.
Bạch Lộc sinh năm 1994, là một trong số những ngôi sao Hoa ngữ đang được săn đón nhất hiện nay. Trước khi vào nghề, Bạch Lộc được nhiều người biết đến với tư cách là một người mẫu, hotgirl mạng xã hội. Dù chưa thông qua bất kỳ lớp học diễn xuất nào nhưng người đẹp vẫn gây ấn tượng với khả năng diễn xuất 'xuất thần'.
Cuối năm nay, cô nàng đang vô cùng bận rộn khi có loạt phim đã lên sóng như Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng, ngoài ra dân tình cũng đang vô cùng mong đợi các tác phẩm phim tiếp theo của Bạch Lộc ra mắt với khán giả. Trong đó, đáng mong đợi nhất chính là Bắc Thượng và Bạch Nguyệt Phạn Tinh.