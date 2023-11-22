Bạch Lộc tiếp tục bị chê thậm tệ vì không thể tiết chế biểu cảm gương mặt, nét diễn lố lăng

Bạch Lộc lại phải gánh thêm một 'kiếp nạn' khi góp mặt trong Dĩ Ái Vi Doanh.

Trong màn ảnh Hoa ngữ, bên cạnh những diễn viên nữ nổi bật về diễn xuất bằng mắt, bằng cơ mặt thì giờ đây màn ảnh lại xuất hiện thêm một trường phái diễn xuất đặc sắc nữa, đó chính là diễn xuất bằng miệng. Điển hình cho nét diễn này chính là cô nàng Bạch Lộc. Hiện tại, Bạch Lộc đại thành công với các bộ phim lên sóng và đều nhận phản ứng tốt như Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng. Nếu trước đó, cô nàng được đánh giá cao vì nét diễn chân thực, biết thả cảm xúc đúng nơi đúng chỗ thì nàng tiểu hoa 9x giờ đây lại khiến khán giả vô cùng thất vọng khi không thể tiết chế biểu cảm gương mặt của mình trong Dĩ Ái Vi Doanh.

Bạch Lộc đại thành công với các bộ phim lên sóng và đều nhận phản ứng tốt như Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng. Đảm nhận vai Trịnh Thư Ý trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc liên tục nhận về nhiều gạch đá về nét diễn xuất cũng như thần thái. Nhiều khán giả thậm chí còn thẳng thắn cho rằng hình tượng cô phóng viên tài chính xinh đẹp, tài năng trong nguyên tác qua màn thể hiện kém cỏi và quá lố của Bạch Lộc. Đảm nhận vai Trịnh Thư Ý trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc liên tục nhận về nhiều gạch đá về nét diễn xuất cũng như thần thái. Đặc biệt, nét diễn bằng miệng quá cường điệu của Bạch Lộc là thứ gây phẫn nộ và khó chịu nhiều nhất, người xem không khỏi ngán ngẩm khi thường xuyên nghiến răng, bĩu môi đầy lố lăng.

Nét diễn bằng miệng quá cường điệu của Bạch Lộc là thứ gây phẫn nộ và khó chịu nhiều nhất. Tuy gây nhiều tranh cãi là vậy, thế nhưng Dĩ Ái Vi Doanh vẫn gặt hái loạt thành tích tốt. Mới đây nhất, Douyin đã chứng nhận phim mới của Bạch Lộc – Vương Hạc Đệ là phim bạo khoản (ăn khách) tiếp theo của năm 2023. Tài khoản phim hiện có hơn 1,55 triệu fan và hashtag "Dĩ Ái Vi Doanh” cũng đã phá 10 tỷ lượt phát. Đánh giá Vân Hợp của phim cũng đạt cấp S+. Tuy gây nhiều tranh cãi là vậy, thế nhưng Dĩ Ái Vi Doanh vẫn gặt hái loạt thành tích tốt. Với thành tích này, Bạch Lộc lại có thêm cho mình một bộ phim hot giúp nâng cao danh tiếng, địa vị. Nữ diễn viên còn một bộ phim hiện đại đang chờ lên sóng là Bắc Thượng. Đề tài chính kịch không phải điểm mạnh của nữ diễn viên nhưng cũng rất được mong chờ. Với thành tích này, Bạch Lộc lại có thêm cho mình một bộ phim hot giúp nâng cao danh tiếng, địa vị. Nữ diễn viên còn một bộ phim hiện đại đang chờ lên sóng là Bắc Thượng.

Bạch Lộc bị tố 'hùa theo' đoàn phim cười cợt, thiếu tôn trọng Vương Hạc Đệ Mới đây, Bạch Lộc cũng đang đối mặt tranh cãi dữ dội khi lộ video cười cợt kém duyên với Vương Hạc Đệ trong hậu trường "Dĩ Ái Vi Doanh".

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