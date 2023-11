Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới'

Vừa qua, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đã phát sóng những tập cuối cùng, khép lại bằng những cái kết vô cùng viên mãn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ thoát khỏi lời bàn tán của khán giả, cả hai bộ phim lại tiếp tục dính vào 'kiếp nạn mới' khi bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh vừa ra mắt gần đây.

Nhiều người cho rằng đạo diễn Quách Hổ của Dĩ Ái Vi Doanh và Chu Duệ Bân - phim Ninh An Như Mộng luôn tìm mọi góc xấu nhất của diễn viên để quay hình. Điển hình như những khoảnh khắc dàn nhân vật chính bị biến dạng khuôn mặt do hiệu ứng slow motion không đúng lúc hay cảnh xuất hiện vô cùng 'quê mùa'. Không so sánh sẽ không đau thương, nhiều khán giả cho rằng Nhất Niệm Quan Sơn vừa ra mắt ấn tượng từ cả phần nhìn lẫn phần nghe, góc máy nào cũng đẹp tới nao lòng, màu phim ổn áp, hợp nhãn. Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh có "xách dép" cũng đuổi không kịp.