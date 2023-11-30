Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới'

Sao quốc tế 30/11/2023 14:42

2 bộ phim gần đây của Bạch Lộc là Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đã bị nhiều khán giả chê cảnh quay xấu, không đẹp bằng Nhất Niệm Quan Sơn.

Vừa qua, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng đã phát sóng những tập cuối cùng, khép lại bằng những cái kết vô cùng viên mãn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ thoát khỏi lời bàn tán của khán giả, cả hai bộ phim lại tiếp tục dính vào 'kiếp nạn mới' khi bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh vừa ra mắt gần đây.

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 1
 Dĩ Ái Vi DoanhNinh An Như Mộng đã phát sóng những tập cuối cùng, khép lại bằng những cái kết vô cùng viên mãn.
Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 2
2 bộ phim của Bạch Lộc bị so sánh với phim mới của Lưu Thi Thi.

Trước đó, Ninh An Như Mộng  Dĩ Ái Vi Doanh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, lại khiến khán giả vô cùng thất vọng khi diễn xuất dàn cast chính chưa đạt yêu cầu, bên cạnh đó đạo diễn chịu trách nhiệm của phim thiếu chuyên nghiệp.

Nhiều người cho rằng đạo diễn Quách Hổ của Dĩ Ái Vi Doanh và Chu Duệ Bân - phim Ninh An Như Mộng luôn tìm mọi góc xấu nhất của diễn viên để quay hình. Điển hình như những khoảnh khắc dàn nhân vật chính bị biến dạng khuôn mặt do hiệu ứng slow motion không đúng lúc hay cảnh xuất hiện vô cùng 'quê mùa'. Không so sánh sẽ không đau thương, nhiều khán giả cho rằng Nhất Niệm Quan Sơn vừa ra mắt ấn tượng từ cả phần nhìn lẫn phần nghe, góc máy nào cũng đẹp tới nao lòng, màu phim ổn áp, hợp nhãn. Ninh An Như Mộng Dĩ Ái Vi Doanh có "xách dép" cũng đuổi không kịp.

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 3

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 4

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 5

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 6
Những góc quay khó hiểu trong Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh.

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 7

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 8

Nhiều khán giả cho rằng Nhất Niệm Quan Sơn vừa ra mắt ấn tượng từ cả phần nhìn lẫn phần nghe, góc máy nào cũng đẹp tới nao lòng.

Được biết, đạo diễn Châu Tĩnh Thao (Châu Viễn Chu) là người 'cầm trịch' dự án Nhất Niệm Quan Sơn. Ông đứng sau thành công của siêu phẩm như Trấn Hồn, Tru Tiên Thanh Vân Chí (đồng đạo diễn với Chu Duệ Bân),...

Nhất Niệm Quan Sơn có nội dung xoay quanh nhân vật Nhậm Như Ý (do Lưu Thi Thi thủ vai) tình cờ lập đội sứ thần Nghinh Đế của vương quốc Ngô, dẫn dắt Ninh Viễn Châu (do Lưu Vũ Ninh đóng), Vu Thập Tam (do Phương Dật Luân đóng), Dương Doanh (Hà Lam Đậu), Nguyên Lộc (Trần Hạo Ninh) và những người khác. Họ cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, cùng nhau trải qua giây phút trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, và cùng nhau phát triển. 

Hiện tại, dự án cổ trang võ hiệp Nhất Niệm Quan Sơn này đã thu hút hơn 600.000 lượt xem trực tuyến và đã phá 9.000 điểm nhiệt trên nền tảng IQIYI.

Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc đã kết thúc, tưởng hoàn thành êm đẹp nhưng lại dính 'kiếp nạn mới' - Ảnh 9
Dự án cổ trang võ hiệp Nhất Niệm Quan Sơn đã phá 9.000 điểm nhiệt trên nền tảng IQIYI.
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