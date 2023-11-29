Bạch Lộc tiết lộ một nhân vật là mẫu hình bạn trai lý tưởng mà cô gái nào cũng muốn có, hoàn hảo không một điểm nào để chê

Trong một bài phỏng vấn mới đây của đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh gần đây, Bạch Lộc tiết lộ nhân vật Thời Yến do Vương Hạc Đệ đóng là mẫu người bạn trai hoàn mỹ khi rất chung thủy, thâm tình và luôn dịu dàng với bạn gái. Chưa dừng lại ở đó, Thời Yến còn nấu ăn ngon và có đầu óc kinh doanh, làm giàu. Cô khẳng định Thời Yến của Dĩ Ái Vi Doanh là người bạn trai hoàn hảo ở tất cả mọi mặt, đây chính là mẫu hình bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái đều muốn có không riêng gì cô.

Cô khẳng định Thời Yến của Dĩ Ái Vi Doanh là người bạn trai hoàn hảo ở tất cả mọi mặt.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn phỏng vấn của Bạch Lộc đã nhận nhiều lời đồng tình từ khán giả. Họ cho rằng Thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai ở Dĩ Ái Vi Doanh chính là nam chính bước ra từ chuyện ngôn tình tổng tài chính hiệu. Bên cạnh nhân cách vàng thì ngoại hình điển trai của anh chàng cũng khiến bao khán giả phải mê mệt. Chỉnh vì thế, Vương Hạc Đệ được nhận xét là đã đem đến một chàng tổng tài hoàn hảo.

Thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai ở Dĩ Ái Vi Doanh chính là nam chính bước ra từ chuyện ngôn tình tổng tài chính hiệu.

Ngoại hình điển trai của anh chàng cũng khiến bao khán giả phải mê mệt.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý . Phim xoay quanh cô phóng viên Tuần san Kinh tế Tài chính xinh đẹp, tài năng - Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) vì bị "cắm sừng" mà quyết cưa đổ cậu út của "tiểu tam" để dằn mặt. Nhưng cô lại nhầm đối tượng thành Thời Yến (Vương Hạc Đệ) - tổng tài của Vân Sang, ngôi sao của giới tài chính.

Sau hành trình dài 36 tập, bộ phim đã khép lại một hôn lễ hạnh phúc, ngọt ngào của nam nữ chính Thời Yến và Thư Ý. Trước đó, Dĩ Ái Vi Doanh được mong đợi tạo bước đột phá, tuy nhiên, phim bị cho là "hố đen" sự nghiệp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khi khởi đầu điểm Douban là 4.8 và có xu hướng giảm dần từng ngày.