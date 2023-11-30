Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý

Sao quốc tế 30/11/2023 09:51

Những tập cuối cùng của Dĩ Ái Vi Doanh đã chiếu xong nhưng có lẽ “vận hạn” chưa hết khi liên tục những tình tiết trong phim bị netizen bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

 

Khi một bộ phim kết thúc, nhưng vẫn được netizen bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Thế nhưng, với Dĩ Ái Vi Doanh phần lớn các chủ đề, ý kiến nhắc tới đều chê trách, bình luận tiêu cực, thậm chí phim còn bị cư dân mạng ví von là tác phẩm tệ nhất trong năm của màn ảnh Trung.

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 1
Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và Thời Yến (Vương Hạc Đệ) trong Dĩ Ái Vi Doanh. 

Trong vô số các cảnh quay của Dĩ Ái Vi Doanh, netizen con soi ra một tình tiết bị cho là diễn xuất quá tệ của Bạch Lộc và mang ra so sánh với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong dự án chuyển thể Sam Sam Đến Rồi (2014) do Triệu Lệ Dĩnh - Trương Hàn đóng chính.

Đó là cảnh Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) đau bụng do "dì nguyệt" ghé thăm, Thời Yến (Vương Hạc Đệ) thấy cô nàng không được khỏe nên đã cử tài xế đến đưa cô về. Song, khi Bạch Lộc diễn cảnh này, dân tình hầu hết đều tỏ ra thất vọng vì cảm thấy biểu cảm của cô không tự nhiên, quá cứng nhắc, giống như cố ra vẻ đau đớn cho xong chuyện.

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 2
Bạch Lộc diễn cảnh "dì nguyệt" ghé thăm khiến dân tình thất vọng vì biểu cảm không tự nhiên. 

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 3

Phần thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh ở Sam Sam Đến Rồi cách đây gần 10 năm lại nhận được nhiều lời khen ngợi. 

Ngược lại, phần thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh ở Sam Sam Đến Rồi lại nhận được nhiều lời khen ngợi, khán giả cho rằng kỹ năng diễn xuất ngôi sao họ Triệu tuyệt vời, biểu cảm sống động. Trong phim, cô nàng một tay ôm bụng, tay kia giữ lan can cầu thang, trông thoáng qua đã biết Sam Sam đau tới nhường nào.

Một phần đoạn khác khi Bạch Lộc nằm trên giường, Vương Hạc Đệ đến chăm sóc, lại tiếp tục nhận bị chê bai thảm hại khi cả hai diễn xuất khá gượng gạo. Có netizen còn chỉ ra rằng Bạch Lộc dù đau đớn là thế nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, còn không quên make-up, giọng nói chẳng khác ngày thường là bao, hoàn toàn không hề nhìn ra cô đang đau bụng dữ dội.

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 4
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tiếp tục bị chê thảm khi cả hai diễn xuất khá gượng gạo. 
Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 5
Phân cảnh xúc động của Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn trong phim Sam Sam Đến Rồi. 

Nhìn lại và so sánh với dáng vẻ của Triệu Lệ Dĩnh nằm trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi, cộng thêm diễn xuất của Trương Hàn, đã chạm tới cảm xúc khán giả. Nhiều người thừa nhận họ xót xa, thương cảm cho Tiết Sam Sam khi hay tin cô bị xuất huyết cổ tử cung, khó mang thai.

Tuy vậy, fan hâm mộ của cặp đôi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cũng ra sức bênh vực thần tượng của mình khi cho rằng, cùng là đau bụng nhưng Bạch Lộc chỉ đau bụng kinh sinh lý còn Triệu Lệ Dĩnh xuất huyết, có khối u trong tử cung. Thế nên việc so sánh trình diễn xuất của 2 nữ diễn viên là không cần thiết. Một nhóm khán giả cảm thấy cách lý giải của Bạch Lộc vẫn ổn, ít nhất họ nhìn ra được cô đang khó chịu trong người. Dù Dĩ Ái Vi Doanh nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng đây là 1 trong 2 bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm của Bạch Lộc.

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 6
Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng nên khả năng diễn xuất không được đánh giá cao. 

Bạch Lộc sinh năm 1994, vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ

Dù bước chân vào con đường diễn xuất chưa lâu, nữ diễn viên 28 tuổi đã góp mặt trong hàng loạt dự án phim đáng chú ý như: Phượng tù hoàng, Chiêu Diêu, Học viện Liệt Hỏa, Nửa là đường mật - Nửa là đau thương, Châu Sinh như cố, Dĩ Ái Vi Doanh, Ninh An Như Mộng…

Cùng một cảnh quay, Bạch Lộc ‘thua thảm hại’ khi bị so sánh với đàn chị 85 mà nghe đến tên ai cũng gật gù đồng ý - Ảnh 7
Nhưng với nhiều cố gắng,  Bạch Lộc hiện là một trong nữ diễn viên trẻ được yêu thích nhất đất nước tỷ dân.

Bạch Lộc gây thương nhớ với vẻ đẹp không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1,65m. Gương mặt xinh xắn mang những đường nét thanh thoát cùng vẻ mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên khiến cô trở thành nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả. Bạch Lộc hiện là một trong nữ diễn viên trẻ được yêu thích nhất đất nước tỷ dân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ, cô còn là gương mặt được các nhãn hàng săn đón nồng nhiệt.

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