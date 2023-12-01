Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả

Sao quốc tế 01/12/2023 09:45

Dù Dĩ Ái Vi Doanh đã kết thúc, thế nhưng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn thu về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Dĩ Ái Vi Doanh đã phát sóng vào đầu tháng 11/2023 nhưng đến nay vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả bởi quy tụ dàn trai xinh, gái đẹp đình đám showbiz Hoa ngữ, điển hình là cặp nam nữ chính do Vương Hạc ĐệBạch Lộc thủ vai. Bên cạnh những lời khen 'có cánh' dành cho bộ phim, nhiều người đánh giá Dĩ Ái Vi Doanh có rất nhiều điểm trừ. Điển hình là tư duy và góc quay kém cỏi, nghiệp dư của đạo diễn Quách Hổ, bên cạnh đó nét diễn gượng gạo, đơ cứng của cặp đôi chính cũng là một trong những tác nhân lớn khiến chất lượng phim tụt dốc nghiêm trọng. 

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả - Ảnh 1
Dĩ Ái Vi Doanh đã phát sóng vào đầu tháng 11/2023 nhưng đến nay vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả bởi quy tụ dàn trai xinh, gái đẹp đình đám showbiz Hoa ngữ.
Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả - Ảnh 2
Bên cạnh những lời khen 'có cánh' dành cho bộ phim, nhiều người đánh giá Dĩ Ái Vi Doanh có rất nhiều điểm trừ.

Khi kỹ thuật quay có phần 'thô kệch' kết hợp cùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cặp đôi chính đã khiến cảnh nóng tưởng chừng sẽ khiến khán giả hú hét thì lại phải đón nhận không ít những 'gạch đá'. Hiện tại, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều netizen đã thẳng thắn chỉ trích các 'cảnh nóng' trong Dĩ Ái Vi Doanh được quay quá xấu, thậm chí có nhiều góc độ còn khá khó hiểu và kỳ lạ. 

Bên cạnh đó, diễn xuất không mấy xuất sắc của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã làm cho đoạn thân mật hứa hẹn bùng nổ lại thiếu đi "phản ứng hoá học" cần có. Thậm chí, nhiều người còn bóc trần cả hai đang có ý đồ dùng cảnh nhạy cảm để thu hút khán giả nhưng cuối cùng lại bất thành. Có người còn cho rằng các cảnh này dung tục quá đà và thiếu đi sự lãng mạn vốn có trong nguyên tác. 

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả - Ảnh 3

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả - Ảnh 4

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả - Ảnh 5

 Netizen đã thẳng thắn chỉ trích các 'cảnh nóng' trong Dĩ Ái Vi Doanh được quay quá xấu, thậm chí có nhiều góc độ còn khá khó hiểu và kỳ lạ. 

Dĩ Ái Vi Doanh có khởi đầu với nhiều kỳ vọng nhờ sở hữu nguyên tác nổi tiếng cùng dàn diễn viên chất lượng như Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Ngụy Triết Minh, Thẩm Vũ Khiết, Lưu Đông Thấm, Khương Bội Dao… Tuy nhiên, từ dự án phim được mong đợi tạo bước đột phá, phim lại bị thụt lùi trong sự ngỡ ngàng. Cụ thể, phim khởi đầu điểm Douban là 4.8 và có xu hướng giảm dần, hiện phim còn 4.4 điểm với hơn 70 nghìn lượt đánh giá, chủ yếu là 1, 2 sao.

Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả - Ảnh 6
 Từ dự án phim được mong đợi tạo bước đột phá, Dĩ Ái Vi Doanh lại bị thụt lùi trong sự ngỡ ngàng.
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Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Hạc Đệ sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ

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