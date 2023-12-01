Kiếp nạn mới của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ: Bị chỉ trích dữ dội vì lấy cảnh nhạy cảm làm 'mồi câu' khán giả

Dĩ Ái Vi Doanh đã phát sóng vào đầu tháng 11/2023 nhưng đến nay vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả bởi quy tụ dàn trai xinh, gái đẹp đình đám showbiz Hoa ngữ, điển hình là cặp nam nữ chính do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc thủ vai. Bên cạnh những lời khen 'có cánh' dành cho bộ phim, nhiều người đánh giá Dĩ Ái Vi Doanh có rất nhiều điểm trừ. Điển hình là tư duy và góc quay kém cỏi, nghiệp dư của đạo diễn Quách Hổ, bên cạnh đó nét diễn gượng gạo, đơ cứng của cặp đôi chính cũng là một trong những tác nhân lớn khiến chất lượng phim tụt dốc nghiêm trọng.

Dĩ Ái Vi Doanh đã phát sóng vào đầu tháng 11/2023 nhưng đến nay vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả bởi quy tụ dàn trai xinh, gái đẹp đình đám showbiz Hoa ngữ.

Bên cạnh những lời khen 'có cánh' dành cho bộ phim, nhiều người đánh giá Dĩ Ái Vi Doanh có rất nhiều điểm trừ.

Khi kỹ thuật quay có phần 'thô kệch' kết hợp cùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cặp đôi chính đã khiến cảnh nóng tưởng chừng sẽ khiến khán giả hú hét thì lại phải đón nhận không ít những 'gạch đá'. Hiện tại, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều netizen đã thẳng thắn chỉ trích các 'cảnh nóng' trong Dĩ Ái Vi Doanh được quay quá xấu, thậm chí có nhiều góc độ còn khá khó hiểu và kỳ lạ.