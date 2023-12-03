Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/12/2023: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đóng chung phim, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc không hẹn hò?

2. "Luyến luyến hồng trần" của Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính sẽ phát sóng vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 12 này.

1. Trần Đô Linh có thể nổi tiếng hơn là nhờ có sự đóng góp rất lớn từ cách lựa chọn hướng đi của cô ấy, cô ấy không giống các tiểu hoa khác chỉ truy cầu vai nữ chính, cô ấy chọn vai nữ phụ trong các tác phẩm chế tác lớn, bất kể là vai phản diện hay là bạch nguyệt quang, cô ấy đều nguyện ý tham gia.

4. Chuyện của Trần Mục Trì ảnh hưởng đến phim điện ảnh, phía đầu tư vô cùng không vừa ý, đang yêu cầu cắt hết cảnh, sau này tuyên truyền cũng sẽ không cho đi.

3. Vu Chính hiện tại rất xem trọng Vương Tinh Việt, bây giờ ngay cả các kịch bản bên ngoài tìm đến cậu ấy đều phải để Vu Chính đích thân chọn lựa.

5. Quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc chỉ giới hạn ở tương tác trên mạng, không gặp mặt riêng bên ngoài, nếu có vô tình gặp nhau ở hoạt động nào đó cũng chỉ chào hỏi vậy thôi.

6. Đường Nhân bây giờ đối với Hàn Đông Quân cơ bản là không quan tâm đến nnhều như trước, chủ yếu đều tập trung tài nguyên phim cho Lâm Nhất, đoàn đội của anh ấy cũng không có nhân viên chuyên về tuyên truyền. Anh ấy và Thái Văn Tịnh chỉ là đồng nghiệp đơn thuần và không hẹn hò, hai người khi ở đoàn phim luôn giữ khoảng cách.

7. Trần Dao hiện đã ký hợp đồng với công ty của La Vân Hi, cũng chính là sẽ đi kèm với La Vân Hi. Cô ấy cũng muốn chuyển hình, gần đây đang tranh nữ phụ trong một bộ chính kịch.

8. Trần Vỹ Đình và Tạ Đình Phong sẽ hợp tác trong "Nhiệm vụ vô hạn," năm sau sẽ khai máy.

9. Hứa Quang Hán xem như là mở ra lộ tuyến phát triển cho thế hệ nam nghệ sĩ mới của Đài Loan, thỉnh thoảng hoạt động ở đại lục và Hàn Quốc, phần lớn thời gian hoạt động ở Đài Loan, cơ bản là xuất khẩu trước rồi chuyển hướng hoạt động về quê nhà, dùng cách này vừa không bị đại lục khống chế vừa đủ quen mặt khác giả.

10. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều có vai trong "Tương viên lộng," còn có tin sẽ có một nam lưu lượng đang cực hot cũng tham gia. Đây là phim quần diễn, còn có nhiều người bạn không thể ngờ tới góp mặt.

11. Địch Lệ Nhiệt Ba năm tới sau khi quay xong "Vạn tra triều hoàng" sẽ tiếp tục vào đoàn phim, cô ấy nói trước với fan là một bộ hiện đại, nhưng thực chất lại đang tiếp xúc cổ trang thần tượng, nghe nói là "Trường Lăng," nam chính đang đàm phán với Trương Lăng Hách.

12. Tần Lam và Ngụy Đại Huân hiện tại tình cảm vẫn rất tốt, tạm thời không nghe nói có vấn đề gì, trước khi nhà tra nổi tiếng thì trên mạng đều cho rằng anh dựa dẫm nhà gái. Nhưng sau khi có tiếng tăm về mảng phim, dân mạng lại bắt đầu cảm thấy hai người tuổi tác cách biệt quá lớn không nên ở bên nhau.

13. Dịch Dương Thiên Tỉ rất được nữ giới yêu thích, không ít tiểu hoa trong giới và phú nhị đại ngoài giới theo đuổi cậu ấy.

14. Chu Nhất Long cũng đang tranh giải nam chính xuất sắc nhất ở Bách Hoa năm sau, giải Bạch Ngọc Lan anh ấy cũng từng có cơ hội lớn đoạt giải, tưởng là lấy chắc rồi nhưng cuối cùng lại vào tay Lôi Giai Âm, cho nên năm nay đã bắt đầu mở rộng nhân mạch và tư bản rồi, chung quy các giải thưởng trong nước không động tay một chút thì khó mà từ trên trời rơi xuống được.

15. Phim điện ảnh "Mạc hà vũ thính" chủ diễn tiếp xúc Hồ Ca và Nghê Ni.