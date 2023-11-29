Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/11/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã chia tay, Tiêu Chiến sẽ không tham gia nhiều sự kiện cuối năm?

2. Phim truyền hình "Phồn hoa" của đạo diễn Vương Gia Vệ, Hồ Ca đóng chính đã lấy được giấy phép phát hành.

1. "Phòng khiêu vũ Mạc Hà" tiếp xúc với Hồ Ca và Trương Dịch. Phía nhà đầu tư nghiêng về Trương Dịch hơn một chút nhưng cát-xê của anh ấy quá cao, doanh thu phòng vé của những bộ phim văn nghệ nhìn chung không quá cao, nếu tìm mời Trương Dịch, khả năng lỗ là hơi lớn. Hồ Ca thì mặc dù thấp hơn chút nhưng hai năm vừa rồi anh quay khá nhiều bộ phim văn nghệ, hầu như bộ nào cũng thua lỗ, điều này cũng khiến cho các nhà đầu tư băn khoăn.

4. Cúc Tịnh Y sau khi vào giới hiếm khi có chuyện hẹn hò, sau khi quay phim xong, cô chủ động giữ khoảng cách với mỗi bạn diễn.

3. Phim truyền hình "Khoảng cách giữa chúng ta và tòa án" do Cung Tuấn và Nhậm Mẫn đóng chính sẽ khai máy vào ngày 07/12 tại Vô Tích.

5. Tiêu Chiến sẽ không tham gia nhiều sự kiện cuối năm.

6. Thành Nghị hiện là nhất ca của công ty, bất kể Nhậm Gia Luân có gia hạn hợp đồng hay không.

7. "Cẩm tú an ninh" của Nhậm Mẫn và Trương Vãn Ý có thể lên sóng vào mùa hè năm 2024.

8. Đàm Tùng Vận mặc dù lưu lượng hơi kém nhưng thành tích đóng phim khá tốt, cô với mấy nền tảng đều có hợp tác, hiện đang ở trạng thái khởi sắc ở cả mảng điện ảnh và truyền hình.

9. Tống Thiến và Âu Hào chỉ có quan hệ hợp tác, ngoài đời không được tính là quan hệ thân thiết.

10. Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã chia tay. Trên thực tế, sau khi bộ phim của hai người họ phát sóng đã nảy sinh một số mâu thuẫn, đoàn đội hai bên cũng có xích mích với nhau.

11. Năm sinh thật của Vương Tinh Việt là khoảng 1999, không phải là lứa 00. Lý do thay đổi tuổi là vì cạnh tranh giữa lứa 95 rất lớn.

12. Trương Dịch và Trương Tụng Văn không có mâu thuẫn với nhau.

13. "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh đang cố gắng chiếu trên 2 đài truyền hình.

14. Quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi càng ngày càng tốt, thậm chí còn tốt hơn so với những người đã hợp tác trước đây.

15. Người trong ngành không có ai cảm thấy rằng Trương Dư Hi có thể "gánh phim", sự phù hợp với vai diễn cũng không thể cải thiện hiệu quả phát sóng của bộ phim.