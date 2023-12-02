Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2023: Chuyện kết hôn của Hồ Ca ảnh hưởng khá lớn đến sự nghiệp, Dương Mịch tái hợp với Triệu Hựu Đình sau 'Tam sinh tam thế'?

2. "Chệch Quỹ Đạo" với sự tham gia của Lưu Hạo Tồn, Lâm Nhất sẽ được phát sóng vào ngày 10/12.

1. Tống Dật và Bạch Kính Đình thật sự bị phía ban tổ chức lợi dụng nhiệt độ rất hết mình. Đôi tình nhân này tình cảm rất ổn định, đã dự định năm sau kết hôn, cuối năm hai bên gia đình sẽ chính thức gặp mặt bàn chuyện hôn sự, Bạch Kính Đình đã mua nhà, sắp xếp trang trí đều là hai người cùng nhau quyết định.

4. Trương Lăng Hách vẫn rất được công ty nâng đỡ, hơn nữa Iqiyi cũng đánh giá cao cậu ấy. Lúc trước Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi suýt nữa thì hợp tác đóng một bộ cổ trang, nhưng cuối cùng đàm phán không thành.

3. Châu Đông Vũ hiện nay đều hợp tác với các đoàn đội trang điểm nhỏ nổi tiếng quốc tế. Không thể không nói, cô ấy làm vậy thật sự lãng phí tiền bạc, nhưng để được công chúng nhìn nhận và bình luận tốt hơn, cô ấy tình nguyện đầu tư.

5. Dương Mịch đang cân nhắc phim thương chiến đại nữ chủ "Nữ thương nhân", nam chính đang đàm phán với Triệu Hựu Đình. Phía đoàn phim chủ yếu xem trọng sự kết hợp bùng nổ của hai người trong "Tam sinh tam thế".

6. Danh tiếng của Dương Dương bị ché giễu trầm trọng nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên của anh.

7. Tài nguyên phim ảnh của Nghê Ni vẫn rất luôn ổn định, mấy năm nay cô ấy không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm, muốn tìm một con đường càng phù hợp với mình và được công chúng yêu thích.

8. Mạnh Tử Nghĩa, Lư Dục Hiểu và Thái Văn Tịnh đang cạnh tranh vị trí bỏ trống của Angelababy trong Running Man.

9. Trịnh Nghiệp Thành tuy địa vị không cao, căn bản không phải là lựa chọn đầu tiên cho nam chính phim cấp S, nhưng cậu ấy vẫn rất nỗ lực tiếp xúc, thường tự mình gửi video cảnh đánh võ cho các đoàn làm phim, cũng tự mình quay cảnh hành động.

10. Chuyện kết hôn của Hồ Ca ảnh hưởng khá lớn đến sự nghiệp của anh ấy. Điển hình khi am diễn viên đóng vai khách mời trong phim điện ảnh mới cũng bị cư dân mạng đem ra soi mói và chỉ trích.

11. Bộ phim "Phồn Hoa" với sự tham gia của Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi dự kiến ​​​​sẽ được phát sóng trên CCTV8 vào khung giờ vàng và Tencent Video vào cuối tháng 12.

12. Chương trình giải trí đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang "Vượt qua lớp 2" gồm Người hướng dẫn không cố định: Hứa Yên Hoa, Từ Khắc, Vương Tinh, Trần Khả Tân, Lưu Vĩ Cường, Lương Gia Huy, Thư Kỳ, Trần Tiểu Xuân, Triệu Văn Trác. Đối tượng bồi dưỡng: Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Tất Văn Quân, Điền Hi Vi, Lý Lan Địch, Châu Dực Nhiên, Trịnh Hảo, Ngưu Tuấn Phong, Dương Thiên Vũ, Tôn Trân Ny, Y Mễ Na,…

13. Phim điện ảnh "Nối nghiệp tư bản" (Tư bổn tiếp ban nhân) do Thẩm Đằng và Mã Lệ đóng chính sẽ bắt đầu quay vào giữa tháng 12 tại Thanh Đảo.

14. Phim hiện đại "Lự kính" do Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch diễn chính sẽ khai máy vào ngày 7/12.

15. Đoàn phim "Khó dỗ dành" gần đây thực sự chỉ tiếp xúc một mình Tống Uy Long cho vai nam chính, nữ chính vẫn tạm định là Vương Sở Nhiên.