2. Lưu Thi Thi sẽ tích cực phối hợp với Lưu Vũ Ninh để làm tuyên truyền. Hai bên đều coi trọng hiệu quả phát sóng của bộ này.

1. "Phong thần 2" có lẽ không kịp ra mắt vào dịp Tết, hiện đang điên cuồng làm công tác hậu kỳ, nếu như cuối năm có thể hoàn thành thì có thể đem đi kiểm duyệt ngay.

3. Hiện tại đạo diễn Trần Khả Tân đang tiếp xúc với Hồ Ca và Nghê Ni cho bộ phim điện ảnh "Phòng khiêu vũ Mạc Hà", nhưng ngoài ra còn có Trương Dịch và Ân Đào đã xem qua kịch bản. Nhà đầu tư sẽ là người đưa ra quyết định ai sẽ diễn chính.

5. Đoàn đội làm việc của Lưu Thi Thi không nhiều người. Trong ngành liên hệ kịch bản với cô ấy, phải chờ đoàn đội của cô ấy rất lâu mới có câu trả lời. Hiệu suất làm việc của đoàn đội cô ấy tương đối thấp, nên rất nhiều tài nguyên vì nguyên nhân này mà bị cướp mất.

6. Trước mắt, thù lao của Trương Tử Phong vẫn cao hơn Triệu Kim Mạch rất nhiều.

7. Cổ Lực Na Trát vẫn luôn được đề cao về nhan sắc, nhưng diễn xuất luôn bị chỉ trích. Nhan sắc và vóc dáng của cô ấy những năm gần đây vẫn xuất sắc, không có gì tranh cãi.

8. Quách Kính Minh còn chưa quay xong phim đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho bộ tiếp theo. Nam chính định mời Trần Phi Vũ, thể loại cổ trang phá án.

9. Sau khi Dương Mịch rời đi, Gia Hành mất đi một nửa khả năng chiêu thương và tài nguyên.

10. Dương Mịch và Nguỵ Đại Huân chia tay trong hoà bình nên cô và Tần Lam không có mâu thuẫn gì.

11. Cung Vũ từng nâng đỡ Cung Tuấn nhưng Cung Tuấn không thăng tiến, bị lớp lưu lượng sau làm mờ nhạt đi. Hiện tại, Cung Vũ càng coi trọng Trần Triết Viễn, giới thiệu Trần Triết Viễn với nhiều tiền bối lão làng.

12. Gia đình của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã nhiều lần gặp mặt, ăn cơm, bàn tính chuyện tương lai. Quyết định kết hôn là chuyện sớm hay muộn.

13. Âu Dương Na Na sẽ không kết hôn. Mẹ cô ấy đang trông cậy cô ấy dựa dẫm vào phú nhị đại thực hiện màn phi thăng địa vị, sau đó mang chị em gái của cô ấy cùng vào giới giải trí kiếm tiền.

14. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao vẫn giữ liên lạc nhưng cả hai đều không có bất kỳ liên lạc nào với Trương Nghệ Hưng.

15. Tình cảm giữa Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên rất ổn định, cả hai chưa bao giờ phát sinh mâu thuẫn trong lúc yêu đương.