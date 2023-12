Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

La Vân Hi từng đóng cặp với Bạch Lộc trong trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhưng sau chia tay, cả 2 chính thức “đối đầu” trong 2 dự án phim Hoa ngữ lên sóng cùng thời điểm.

Đầu năm 2023, dự án phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã xô đổ kỷ lục tất cả phim webdrama từ trước tới nay với hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước, chỉ số truyền thông đạt mốc nhiệt cao nhất 10.000 điểm – đứng đầu nội địa và quốc tế trong tổng thời gian chiếu phim. Thành công của bộ phim giúp cặp đôi sở hữu lượng fan đông đảo. Thậm chí, cả hai còn vướng tin đồn hẹn hò vì những tương tác tình cảm ở hậu trường phim. Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã xô đổ kỷ lục tất cả phim webdrama từ trước tới nay. Dẫu vậy, tháng 11/2023, Bạch Lộc và La Vân Hi không còn sánh đôi bên nhau khi tái xuất màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, dự án mới của cặp đôi không hẹn mà lên sóng gần như cùng thời điểm. La Vân Hi hợp tác cùng Hoa Khôi Chiết Giang Chương Nhược Nam trong Người Tình Chữa Lành (Love is Panacea) lên sóng ngày 2/11. Sau đó một ngày, Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính cũng chính thức ra mắt khán giả.

Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính mắc phải nhiều phản ánh trái chiều từ khán giả. Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách với số điểm Douban đạt 6.9. Màn đối đầu của La Vân Hi và Bạch Lộc ở hai chiến tuyến trên đường đua phim ảnh cuối năm nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Ngoài ra, La Vân Hi và Vương Hạc Đệ đều được xem là “nam thần cổ trang” thế hệ mới, do đó việc họ tham gia phim ngôn tình hiện đại gây nên cú cạnh tranh rating được giới mộ điệu phim Hoa ngữ quan tâm. Người Yêu Hệ Chữa Lành của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã mở điểm Douban 5.8 với gần 15 nghìn lượt đánh giá. Mới đây, bộ phim truyền hình Người Yêu Hệ Chữa Lành của La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã mở điểm Douban 5.8 với gần 15 nghìn lượt đánh giá. Như vậy, phim của La Vân Hi đã chính thức vượt qua Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc đóng chính, tuy nhiên lại để thua Ninh An Như Mộng với số điểm Douban đạt 6.9.

Nhiều khán giả cho rằng nếu xét về diễn xuất thì La Vân Hi vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Bạch Lộc và tình mới Trương Lăng Hách. Tuy nhiên, nếu so sánh về độ mới mẻ trong kịch bản thì Người Yêu Hệ Chữa Lành vẫn chưa thể vượt qua Ninh An Như Mộng. Dẫu vậy, đây vẫn là tin tốt và dấu hiệu khả quan đối với La Vân Hi sau khi đã sở hữu hàng loạt tác phẩm chất lượng cũng như được đánh giá cao. Người Tình Chữa Lành xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chuyên gia phẫu thuật thần kinh Cố Vân Tranh và cô sinh viên y khoa mắc bệnh hiểm nghèo Tô Vi An. Người Tình Chữa Lành được cải biên dựa trên tiểu thuyết ăn khách Người Chữa Lành của tác giả Ninh Mông Vũ Yên. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa chuyên gia phẫu thuật thần kinh Cố Vân Tranh (La Vân Hi) và cô sinh viên y khoa mắc bệnh hiểm nghèo Tô Vi An (Chương Nhược Nam). Bộ phim gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa mỹ nam La Vân Hi và nữ thần thanh xuân Chương Nhược Nam. Bên cạnh đó, diễn xuất ổn định và khả năng nhập vai tốt của La Vân Hi cũng được khán giả đánh giá cao. Tuy nhiên, những điểm cộng này chưa thể giúp bộ phim thu được tiếng vang lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-bach-loc-la-van-hi-xo-do-ky-luc-cua-nguoi-yeu-nhung-so-voi-truong-lang-hach-van-con-kem-xa-634890.html