La Vân Hi được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai diễn Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương hợp tác cùng Dương Tử và Đặng Luân. Bên cạnh đó, ngoại hình điển trai như sinh ra để đóng cổ trang, diễn xuất tốt chính là lợi thế giúp La Vân Hi nhận được nhiều vai chính.

Tuy nhiên, dù có diễn xuất tốt, gương mặt điển trai thế nhưng La Vân Hi vẫn bị nhiều sao nữ “ghét bỏ” không muốn hợp tác cùng.

Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương, La Vẫn Hi trở nên gầy đi rất nhiều. Tình trạng sức khỏe đáng báo động của nam diễn viên luôn khiến dân tình lo lắng. Chính việc gầy đi khiến anh chàng không được lòng bạn diễn bởi cứ đứng chung khung hình là họ sẽ như béo hơn.

Minh chứng rõ ràng nhất có thể kể đến Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Nhiều khán giả nhận xét khi đứng chung khung hình rõ ràng trông La Vân Hi gầy hơn hẳn Bạch Lộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi diễn viên chính không được lòng người xem.

Gần đây, hình ảnh La Vân Hi và Chương Nhược Nam trên phim trường Người Tình Hệ Chữa Lành cũng gây nhiều tranh cãi. Trong ảnh, không khó để nhận ra nàng nữ chính của phim trông có phần “lớn” hơn cả nam chính. Sự chênh lệch này có thể sẽ khiến hiệu quả phát sóng của Người Tình Hệ Chữa Lành không được tốt như mong đợi.

Người Tình Hệ Chữa Lành chuyển thể từ tiểu thuyết “Người chữa lành” của Ninh Mông Vũ Yên, xoay quanh Tô Vi An (Chương Nhược Nam) – cô sinh viên ngành y mắc hội chứng Huntington hiếm gặp và bác sĩ khoa ngoại thần kinh Cố Vân Tranh (La Vân Hi). Từ đôi thầy trò “oan gia”, họ dần trở thành người đồng hành thân thiết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống để dốc lòng cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Hiện bộ phim được dự kiến phát sóng vào đầu tháng 11.