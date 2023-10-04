Yêu đương nhiều lần trên màn ảnh, La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn là cặp đôi được dân tình mong chờ 'tái hợp' nhất

Sao quốc tế 04/10/2023 19:03

Mặc dù từng yêu đương nhiều lần trên màn ảnh, La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn là cặp đôi được dân tình mong chờ 'tái hợp' nhất.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ một thảo luận về việc cặp đôi nào được khán giả mong chờ ‘tái hợp’ nhất. Theo đó, số đông đã bình chọn cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi tiếp tục tái hợp trong dự án phim ảnh mới.

Được biết, Bạch Lộc và La Vân Hi từng kết hợp trong 2 dự án đủ cả cổ trang lẫn hiện đại là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Nhiều cư dân mạng cho rằng tương tác hoá học của cặp đôi trong các dự án phim đặc biệt tốt, thành tích phim cũng khả quan nên được nhiều khán giả mong chờ tái hợp.

Yêu đương nhiều lần trên màn ảnh, La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn là cặp đôi được dân tình mong chờ 'tái hợp' nhất - Ảnh 1

Không những thế, thời gian qua, La Vân Hi và Bạch Lộc cũng liên tục vướng những tin đồn tình cảm. Bởi các phân cảnh hậu trường trên phim, họ có những khoảnh khắc thân mật, nhiều cử chỉ ngọt ngào. Dù đã lên tiếng xác nhận nhưng khán giả vẫn không ngừng ‘đẩy thuyền’ cả hai. La Vân Hi cũng được cho là rất vui vẻ, thoải mái khi được fan gán ghép với Bạch Lộc.

Yêu đương nhiều lần trên màn ảnh, La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn là cặp đôi được dân tình mong chờ 'tái hợp' nhất - Ảnh 2

Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của lứa đầu 90. Cô từng được biết đến là một hotgirl mạng đình đám. Vào năm 2016, sau khi lọt vào ‘mắt xanh’ của Vu Chính, Bạch Lộc đã được trao cho rất nhiều dự án phim đắt giá như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Châu Sinh Như Cố,… Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia dự án chính kịch Bắc Thượng, đồng thời dự án Dĩ Ái Vi Doanh của cô cũng sắp sửa lên sóng.

Yêu đương nhiều lần trên màn ảnh, La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn là cặp đôi được dân tình mong chờ 'tái hợp' nhất - Ảnh 3

La Vân Hi được mệnh danh là ‘nam thần cổ trang’ của màn ảnh Hoa ngữ. Anh chàng từng ghi dấu ấn với vai nam phụ Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương với vẻ ngoài ôn nhu, đầy chất tiên khí. Thời gian gần đây, nam thần vừa hoàn thành dự án cổ trang Nhan Tâm Ký hợp tác cùng Tống Dật, dự kiến lên sóng vào năm 2024.

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