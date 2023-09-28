La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 28/09/2023 09:43

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đóng chính dự kiến sẽ lên song vào tháng 12 tới trên nền tảng Youku.

Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng hóng đợi. Được biết, nam thần cổ trang La Vân Hi đang là một trong những tên tuổi được yêu mến trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau thành công vang dội của Trường Nguyệt Tẫn Minh, người hâm mộ đều đón chờ những dự án phim mới của sao nam. Trong khi đó, Chương Nhược Nam - nàng tiểu hoa 95 được chú ý trong các bộ phim thanh xuân vườn trường ngọt ngào nhưng không kém phần bi thương.

La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Trước đó, La Vân Hi nhận về nhiều lời chê vì ngoại hình quá gầy khi dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng. Tuy nhiên, gần đây, La Vân Hi dần lấy lại phong độ trong dự án Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin lần này. Poster và những hình ảnh hậu trường của bộ phim giúp La Vân Hi khoe trọn vẻ điển trai, khí chất sang trọng và có sức sống hơn hẳn, nhất là khi diện âu phục chỉn chu.

La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Khi tình yêu gặp được Darwin được chuyển thể từ tiểu thuyết Người Chữa Lành của tác giả Ninh Mông Vũ Yên. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của Cố Vân Tranh (La Vân Hi) và Tô Vi An (Chương Nhược Nam).

Cố Vân Tranh là một thiên tài y khoa chuyên về giải phẫu thần kinh, hiện là trưởng đoàn y tế của Bệnh viện Hoa nhân ở Châu Phi, cũng là phó giáo sư phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc. Anh chàng vừa anh tuấn vừa có năng lực xuất sắc nên luôn là người thầy hướng dẫn mà nhiều sinh viên ngưỡng mộ.

La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Trong khi đó, Tô Vi An vừa là một phiên dịch viên vừa là một sinh viên y khoa. Tuy nhiên, cô lại mang trong mình căn bệnh di truyền Huntington, chỉ có thể sống từ 10-20 năm nữa. Chính vì vậy, Tô Vi An đi khắp thế giới với hi vọng chữa bệnh cho nhiều người trước khi mình ra đi. Cả hai vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau, sau một thời gian thì kết hôn và sinh con.

La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Nhưng đúng với chuẩn đoán ban đầu, chỉ vài năm sau đó, Tô Vi An cũng qua đời trong một cuộc thí nghiệm và thân xác của cô được hiến tặng cho viện nghiên cứu đúng như ước muốn lúc còn sống.

La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầy ma mị của La Vân Hi trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất với chủ đề quốc phong mang tên 'Nhập Mộng’.

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