La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích

Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng hóng đợi. Được biết, nam thần cổ trang La Vân Hi đang là một trong những tên tuổi được yêu mến trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau thành công vang dội của Trường Nguyệt Tẫn Minh, người hâm mộ đều đón chờ những dự án phim mới của sao nam. Trong khi đó, Chương Nhược Nam - nàng tiểu hoa 95 được chú ý trong các bộ phim thanh xuân vườn trường ngọt ngào nhưng không kém phần bi thương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đóng chính dự kiến sẽ lên song vào tháng 12 tới trên nền tảng Youku.

Trước đó, La Vân Hi nhận về nhiều lời chê vì ngoại hình quá gầy khi dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng. Tuy nhiên, gần đây, La Vân Hi dần lấy lại phong độ trong dự án Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin lần này. Poster và những hình ảnh hậu trường của bộ phim giúp La Vân Hi khoe trọn vẻ điển trai, khí chất sang trọng và có sức sống hơn hẳn, nhất là khi diện âu phục chỉn chu.