La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí

Sao quốc tế 27/09/2023 12:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầy ma mị của La Vân Hi trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất với chủ đề quốc phong mang tên 'Nhập Mộng’.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của La Vân Hi trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất. Theo đó, bộ ảnh này có chủ đề quốc phong mang tên ‘Nhập Mộng’, do tạp chí Harper's Bazaar và thương hiệu Chân Quả Lạp phối hợp phát hành.

La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 1La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 2La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 3La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 4La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 5La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 6La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 7

Theo đó, La Vân Hi cùng với 3 sao nam bao gồm Cung Tuấn, Đàn Kiện Thứ, Hứa Khải xuất hiện trên tạp chí để thực hiện bộ ảnh quốc phong mang tên ‘Nhập Mộng’. Với tone màu trắng – đen, khoảnh khắc La Vân Hi ngồi trên bàn cờ dưới ánh trăng sáng vừa ma mị vừa lạnh lùng khiến dân tình mê mẩn. Góc nghiêng của anh chàng khiến nhiều người không thể rời mắt.

La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 8La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 9La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 10La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 11

Có thể thấy, ở tạo hình lần này, La Vân Hi được khen có ngũ quan hài hoà, làn da trắng, phong thái nho nhã, thư sinh, đầy tiên khí. Vốn sở hữu gương mặt điển trai cùng khí chất cổ trang khó ai sánh bằng vậy nên nam thần có thể dễ dàng cân được mọi kiểu tạo hình.

La Vân Hi đang là cái tên nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây sau cơn sốt Trường Nguyệt Tẫn Minh, hợp tác cùng Bạch Lộc. Mặc dù anh chàng bị nhận xét là quá gầy nhưng với kỹ thuật diễn cảm xúc, linh hoạt, giúp anh giành được những lời khen có cánh từ khán giả.

La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 12

Trước đó, La Vân Hi cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai nam phụ Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhiều khán giả cho rằng La Vân Hi rất hợp với hình tượng nam thần cổ trang ‘mỹ cường thảm’.

La Vân Hi đẹp ma mị, lạnh lùng trong loạt ảnh quốc phong trên tạp chí - Ảnh 13

Thời gian gần đây, La Vân Hi vừa hoàn thành dự án cổ trang Nhan Tâm Ký hợp tác cùng Tống Dật, dự kiến lên sóng vào năm 2024. Những hình ảnh tạo hình của anh chàng trong phim vừa tung ra đã nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Dân tình kỳ vọng Nhan Tâm Ký có thể gặt hái thành công lớn như Trường Nguyệt Tẫn Minh và Hương Mật Tựa Khói Sương.

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