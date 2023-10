Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đóng chính đã thông qua kiểm duyệt và được cấp giấy phép phát sóng 38 tập. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đổi tên thành Người Tình Hệ Chữa Lành và sẽ sớm lên sóng trên nền tảng Youku.

Nhiều khán giả vô cùng vui mừng trước thông tin này và hóng chờ ngày dự án chính thức trình làng. Được biết, nam thần cổ trang La Vân Hi đang là một trong những tên tuổi được yêu mến trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau thành công vang dội của Trường Nguyệt Tẫn Minh, người hâm mộ đều đón chờ những dự án phim mới của sao nam. Trong khi đó, Chương Nhược Nam - nàng tiểu hoa 95 được chú ý trong các bộ phim thanh xuân vườn trường ngọt ngào nhưng không kém phần bi thương.

Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin được chuyển thể từ tiểu thuyết Người Chữa Lành của tác giả Ninh Mông Vũ Yên. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của Cố Vân Tranh (La Vân Hi) và Tô Vi An (Chương Nhược Nam).

Cố Vân Tranh là một thiên tài y khoa chuyên về giải phẫu thần kinh, hiện là trưởng đoàn y tế của Bệnh viện Hoa nhân ở Châu Phi, cũng là phó giáo sư phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc. Anh chàng vừa anh tuấn vừa có năng lực xuất sắc nên luôn là người thầy hướng dẫn mà nhiều sinh viên ngưỡng mộ.

Trong khi đó, Tô Vi An vừa là một phiên dịch viên vừa là một sinh viên y khoa. Tuy nhiên, cô lại mang trong mình căn bệnh di truyền Huntington, chỉ có thể sống từ 10-20 năm nữa. Chính vì vậy, Tô Vi An đi khắp thế giới với hi vọng chữa bệnh cho nhiều người trước khi mình ra đi. Cả hai vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau, sau một thời gian thì kết hôn và sinh con.

Nhưng đúng với chuẩn đoán ban đầu, chỉ vài năm sau đó, Tô Vi An cũng qua đời trong một cuộc thí nghiệm và thân xác của cô được hiến tặng cho viện nghiên cứu đúng như ước muốn lúc còn sống.