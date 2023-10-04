La Vân Hi gây sốt với tạo hình Hán phục đầy uy phong, còn được vinh dự khi được làm một việc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của La Vân Hi với tạo hình Hán phục đầy uy phong. Không những thế, anh chàng còn được vinh dự khi được làm một việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của La Vân Hi trên ảnh bìa tạp chí National Geographic Traveler (tạp chí Thời Thượng Du Lịch) số tháng 10. Được biết, anh chàng cũng trở thành đại sứ quảng bá văn hóa ‘Hán Phục Hồi Triều 20 Năm’ nhằm kỷ niệm 20 năm hồi sinh của thời trang hán phục.

Có thể thấy, khi khoác lên người bộ Hán Phục cùng mái tóc búi cao, La Vân Hi đã tạo được cảm giác hoài cổ, để lại dấu ấn riêng với mọi người. Bên cạnh đó, ánh mắt kiên định cùng tư thế nắm chặt thanh gươm của anh chàng thể hiện được sự uy phong trong từng cử chỉ. Từng góp mặt trong nhiều bộ phim hiện đại nhưng La Vân Hi lại ít được chú ý hơn khi đóng các bộ phim cổ trang. Nhiều người nhận xét La Vân Hi mang một dáng vẻ điềm tĩnh, ôn nhu, khí chất thần tiên ngút ngàn mà không phải ai cũng có được. Điều này khiến anh trở nên đắt giá hơn trong phim thuộc thể loại cổ trang.

Một trong số những vai diễn tiêu biểu nhất của La Vân Hi là Dạ thần Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Ngoài diễn xuất ổn định, tạo hình của Nhuận Ngọc cũng lọt top tìm kiếm tại thời điểm phát sóng vào năm 2018. Đây chính là bàn đạp giúp anh vụt sáng thành sao và được mệnh danh là ‘nam thần cổ trang Hoa ngữ’. Hồi đầu năm nay, khi dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, vai diễn Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi trong phim cũng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật. Một trong những nguyên nhân chính là nhờ diễn xuất có hồn, linh hoạt của nam thần. Mặc dù luôn có những tranh cãi xoay quanh việc ngoại hình gầy gò, ốm yếu của La Vân Hi. Thế nhưng, người hâm mộ nhận định đây là dáng vẻ phổ biến nhất được miêu tả trong các nguyên tác và anh chàng hoàn toàn thích hợp để vào vai. Bên cạnh đó, diễn xuất của sao nam cũng luôn được khán giá đánh giả cao ngoài vẻ ngoài thần tiên, thoát tục.

La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin La Vân Hi và 'tình đầu quốc dân' công khai một tin vui 'khủng' khiến dân tình phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-van-hi-gay-sot-voi-tao-hinh-han-phuc-ay-uy-phong-con-uoc-vinh-du-khi-uoc-lam-mot-viec-621493.html