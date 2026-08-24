Bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ đẩy cửa vào nhà, tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Tâm sự 24/08/2026 20:50

Tôi bị đau bao tử từ giữa đêm, đến trưa thì thấy không ổn, quyết định sang nhà bố mẹ chồng để xin thuốc uống. Mẹ chồng tôi cũng bị đau bao tử kinh niên, chắc chắn có thuốc sẵn trong nhà.

Tôi và chồng được bố mẹ cho một mảnh đất kế bên nhà chồng. Chúng tôi dọn ra ở riêng, là hàng xóm của bố mẹ chồng.

Vì ở cạnh nhau nên tôi thường xuyên sang nhà chồng. Thời gian gần đây, tôi phát hiện nhà bố mẹ chồng có gì đó là lạ, không như trước. Đó là sự xuất hiện của một lọ hoa trong phòng khách. Vì trước đó mẹ chồng tôi không có thói quen cắm hoa, bố chồng tôi cũng không thích cây hay hoa gì. Tôi thấy lạ nên hỏi bố chồng lọ hoa từ đâu ra, ông bảo là do ông mua về rồi cắm vào bình. Tôi há hốc kinh ngạc vì bất ngờ. Nhưng sau đó tôi cũng không để ý nữa, vội quên đi chuyện kì lạ này.

Đến một ngày trong tuần, tôi thấy không khỏe nên nghỉ bệnh ở nhà. Tôi bị đau bao tử từ giữa đêm, đến trưa thì thấy không ổn, quyết định sang nhà bố mẹ chồng để xin thuốc uống. Mẹ chồng tôi cũng bị đau bao tử kinh niên, chắc chắn có thuốc sẵn trong nhà.

Bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ đẩy cửa vào nhà, tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa đẩy cửa lớn bước vào sân thì tôi thấy có một chiếc xe chở đầy hoa dựng trước nhà. Tôi bỗng nhớ tới lần nghe bố chồng nói mua hoa nên nghĩ đây là người bán hoa bố chồng tôi gọi vào. Không hiểu sao lúc đó linh tính thế nào mà tôi nhẹ nhàng đi vào nhà, không lên tiếng gọi bố mẹ chồng như trước.

Khi tôi âm thầm đi gần đến phòng khách thì sốc ngất với cảnh tượng trước mắt. Bố chồng của tôi và cô bán hoa đang ngồi sát vào nhau trên sô pha. Tôi thấy bố chồng đang đưa tay vén tóc của cô ấy. Ông bất giác thấy gì không đúng, quay lưng lại thì giật mình khi thấy tôi. Cả bố chồng tôi và cô bán hoa đều vội vàng tách ra, hoảng hốt như đang làm điều gì sai trái mà có người phát hiện.

Bố chồng tôi luống cuống một lúc rồi hỏi tôi sang đây làm gì? Cô bán hoa thì vội vội vàng vàng chạy ra sân dắt xe rồi nhanh chóng rời đi. Khi nghe tôi nói sang để lấy thuốc bao tử, bố chồng tôi vội đi tìm rồi giục tôi về nằm nghỉ, còn căn dặn tôi đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết.

Quả thật, bố chồng tôi và người bán hoa kia có gì đó mờ ám, biểu hiện của họ không hề bình thường. Đến khi nghe bố chồng dặn không được nói với ai thì tôi càng hoang mang. Dù lòng đầy nghi ngờ nhưng tôi không đủ bằng chứng, càng không thể nói với mẹ chồng. Tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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