Từng yêu đương 'tình bể bình' trên màn ảnh, Bạch Lộc bất ngờ 'so kè' cùng La Vân Hi vào cuối năm

Bạch Lộc và La Vân Hi khiến khán giả tò mò khi họ chính thức đối đầu nhau trong 2 dự án phim Hoa ngữ lên sóng cùng thời điểm.

Sự trở lại của La Vân Hi và Bạch Lộc nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả bởi vì cả hai từng hợp tác thành công qua 2 dự án phim "Nửa là đường mật nửa là đau thương" và "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Thậm chí, trước đó, cả hai còn vướng nhiều tin đồn hẹn hò vì những tương tác tình cảm ở hậu trường phim. Tuy nhiên, ở tháng 11 này, cặp đôi không đóng cặp với nhau mà mỗi người đều có những dự án riêng lên sóng. Cụ thể, La Vân Hi kết hợp Chương Nhược Nam trong phim "Người tình chữa lành" lên sóng vào 2/11. Sau đó một ngày, phim "Dĩ ái vi doanh" của Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ cũng lên lịch vào ngày 3/11.

Màn đối đầu này khiến không ít khán giả thích thú. Bởi cả hai bộ phim mà các ngôi sao này tham gia đều có nhiều điểm chung. Trong đó, đây đều là dòng phim hiện đại và được chuyển thể từ những tiểu thuyết nổi tiếng có lượng người hâm mộ đông đảo.

Trước đó, phía đoàn phim của "Dĩ ái vi doanh" đã tung trailer hé lộ một số tình tiết của phim. Đây là dự án phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý" của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng", ngoại tình với một cô gái giàu có. Tuy nhiên, điều khiến không ít khán giả hụt hẫng vì nội dung phim bị chê cũ, không thiếu sáng tạo. Điểm trừ lớn thuộc về Vương Hạc Đệ. Anh biểu cảm gượng gạo khi đóng cặp cùng Bạch Lộc. Trong khi ngược lại, La Vân Hi ở "Người tình chữa lành" lại nhận về những đánh giá tích cực hơn về tạo hình trong vai một bác sĩ. Hiện tại, khán giả đang bàn luận xôn xao về thành tích những tập đầu tiên của hai tác phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-yeu-uong-tinh-be-binh-tren-man-anh-bach-loc-bat-ngo-so-ke-cung-la-van-hi-vao-cuoi-nam-628581.html