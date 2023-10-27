Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch chiếu cụ thể nhưng chắc chắn sẽ lên sóng trong thời gian tới, khả năng cao là ngày 31/10 trên đài Hồ Nam.

Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình khá được yêu thích lại có sự tham gia của hai lưu lượng nổi tiếng nên "Dĩ ái vi doanh" nhận khá nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, trong khi Vương Hạc Đệ được khen chuẩn ngôn tình bước ra ngoài đời thực thì Bạch Lộc lại bị chê kém sắc, không phù hợp với hình tượng đại mỹ nhân của nữ chính được miêu tả trong truyện gốc.

Cụ thể, trong một cảnh hôn khá mùi mẫn của nam nữ chính, Vương Hạc Đệ vừa khoe góc nghiêng tuyệt đẹp vừa thể hiện tình cảm nồng nàn thì biểu cảm của Bạch Lộc lại khá đáng thất vọng.

Dù thiết lập hình tượng hấp dẫn nhưng thông qua những hình ảnh và clip được tiết lộ, cư dân mạng đánh giá "phản ứng hóa học" của cặp đôi sẽ không quá bùng nổ khi lên phim. Đặc biệt, Trịnh Thư Ý không chỉ là người đẹp hiếm có mà còn ít tuổi hơn tổng tài Thời Yến.

Tuy nhiên, khi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đứng cạnh nhau thì lộ rõ việc nữ diễn viên nhiều tuổi hơn đồng nghiệp.

Dĩ Ái Vi Doanh là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý (Trêu Nhầm) của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình hài hước bắt nguồn từ một hiểu lầm giữa tổng tài bá đạo Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và phóng viên tài chính tinh anh Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc).

Phim gồm 36 tập, dự kiến phát sóng trên Mango TV và đài truyền hình Hồ Nam, dự kiến vào tháng 10/2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-ai-vi-doanh-chua-len-song-nhung-bach-loc-a-gay-tranh-cai-boi-ieu-nay-626813.html