Dĩ Ái Vi Doanh chưa lên sóng nhưng Bạch Lộc đã gây tranh cãi bởi điều này

Sao quốc tế 27/10/2023 14:46

Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch chiếu cụ thể nhưng chắc chắn sẽ lên sóng trong thời gian tới, khả năng cao là ngày 31/10 trên đài Hồ Nam.

Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình khá được yêu thích lại có sự tham gia của hai lưu lượng nổi tiếng nên "Dĩ ái vi doanh" nhận khá nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, trong khi Vương Hạc Đệ được khen chuẩn ngôn tình bước ra ngoài đời thực thì Bạch Lộc lại bị chê kém sắc, không phù hợp với hình tượng đại mỹ nhân của nữ chính được miêu tả trong truyện gốc.

Cụ thể, trong một cảnh hôn khá mùi mẫn của nam nữ chính, Vương Hạc Đệ vừa khoe góc nghiêng tuyệt đẹp vừa thể hiện tình cảm nồng nàn thì biểu cảm của Bạch Lộc lại khá đáng thất vọng.

Dĩ Ái Vi Doanh chưa lên sóng nhưng Bạch Lộc đã gây tranh cãi bởi điều này - Ảnh 1Dĩ Ái Vi Doanh chưa lên sóng nhưng Bạch Lộc đã gây tranh cãi bởi điều này - Ảnh 2Dĩ Ái Vi Doanh chưa lên sóng nhưng Bạch Lộc đã gây tranh cãi bởi điều này - Ảnh 3

Dù thiết lập hình tượng hấp dẫn nhưng thông qua những hình ảnh và clip được tiết lộ, cư dân mạng đánh giá "phản ứng hóa học" của cặp đôi sẽ không quá bùng nổ khi lên phim. Đặc biệt, Trịnh Thư Ý không chỉ là người đẹp hiếm có mà còn ít tuổi hơn tổng tài Thời Yến.

Tuy nhiên, khi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đứng cạnh nhau thì lộ rõ việc nữ diễn viên nhiều tuổi hơn đồng nghiệp. 

Dĩ Ái Vi Doanh chưa lên sóng nhưng Bạch Lộc đã gây tranh cãi bởi điều này - Ảnh 4

 

Dĩ Ái Vi Doanh là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý (Trêu Nhầm) của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình hài hước bắt nguồn từ một hiểu lầm giữa tổng tài bá đạo Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và phóng viên tài chính tinh anh Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc).

Phim gồm 36 tập, dự kiến phát sóng trên Mango TV và đài truyền hình Hồ Nam, dự kiến vào tháng 10/2023.

Nhan sắc lẫn diễn xuất đều được khen ngợi, nhưng 'tình cũ Bạch Lộc' La Vân Hi vẫn nhận gây tranh cãi vì điều này

Nhan sắc lẫn diễn xuất đều được khen ngợi, nhưng 'tình cũ Bạch Lộc' La Vân Hi vẫn nhận gây tranh cãi vì điều này

La Vân Hi là một trong những sao nam có tiếng và chăm chỉ đóng phim nhất trong lứa 8x của màn ảnh Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc lẫn diễn xuất đều được khen ngợi, nhưng 'tình cũ Bạch Lộc' La Vân Hi vẫn nhận gây tranh cãi vì điều này

Nhan sắc lẫn diễn xuất đều được khen ngợi, nhưng 'tình cũ Bạch Lộc' La Vân Hi vẫn nhận gây tranh cãi vì điều này

Dù hoãn thời gian lên sóng nhiều lần, phim của Bạch Lộc vẫn giữ được 'sức nóng' nhờ điều này

Dù hoãn thời gian lên sóng nhiều lần, phim của Bạch Lộc vẫn giữ được 'sức nóng' nhờ điều này

Người dát toàn hàng hiệu trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn gây tranh cãi vì điều này

Người dát toàn hàng hiệu trong bộ ảnh mới, Bạch Lộc vẫn gây tranh cãi vì điều này

Liều lĩnh hóa thân với tạo hình quê mùa, đen đúa, liệu Bạch Lộc có làm nên chuyện trong 'Bắc Thượng'?

Liều lĩnh hóa thân với tạo hình quê mùa, đen đúa, liệu Bạch Lộc có làm nên chuyện trong 'Bắc Thượng'?

Bạch Lộc có 3 dự án phim chờ lên sóng, liệu có sự bứt phá sự nghiệp trong tương lai?

Bạch Lộc có 3 dự án phim chờ lên sóng, liệu có sự bứt phá sự nghiệp trong tương lai?

Bạch Lộc nói gì khi lần đầu 'nên duyên' với Vương Hạc Đệ trong phim Dĩ ái vi doanh?

Bạch Lộc nói gì khi lần đầu 'nên duyên' với Vương Hạc Đệ trong phim Dĩ ái vi doanh?

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu