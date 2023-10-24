Dù hoãn thời gian lên sóng nhiều lần, phim của Bạch Lộc vẫn giữ được 'sức nóng' nhờ điều này

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim "Ninh an như mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính vừa đạt thêm một cột mốc mới là lượng đăng kí của phim đã chạm mốc 7 triệu người. Với một bộ phim Hoa ngữ, thành tích này khó có bên nào có thể vượt được. Điều này cũng chứng minh sức hút rất lớn từ phía cặp đôi chính lẫn nội dung của phim.

"Ninh an như mộng" được đánh giá là một trong những bộ phim Hoa ngữ có khả năng thắng rất cao. Nguyên do ngoài cặp đôi chính, phim còn sở hữu ê-kíp giỏi, nội dung phim không quá mới nhưng đây là mô tuýp chưa bao giờ lỗi thời ở một tác phẩm cổ trang.

Ngoài ra, bộ phim còn được xem là "con át chủ bài" của Trương Lăng Hách để giúp anh bứt phá hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng nam tài tử rất kì vọng vào tác phẩm này. Chính vì thế, anh đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu kịch bản cũng như luyện tập cho vai diễn của mình. Riêng đối với Bạch Lộc, sau nhiều dự án tranh cãi, "Ninh an như mộng" cũng được xem là dự án đinh để người đẹp củng cố vị thế của mình trong mắt công chúng.