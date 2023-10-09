Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sắp lên sóng, dân tình càng 'đứng ngồi không yên' vì điều này

Sao quốc tế 09/10/2023 19:19

Ở thời điểm hiện tại, "Dĩ ái vi doanh" do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang là bộ tình cảm hiện đại của Hoa ngữ được các fan mong đợi.

Dĩ Ái Ví Doanh hiện đang là một trong những dự án ngôn tình hiện đại được mong đợi lên sóng nhiều nhất. Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đóng chính của hai lưu lượng 9x đang rất hot là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Với cốt truyện nổi tiếng, khán giả kỳ vọng Dĩ Ái Ví Doanh sẽ bạo lớn khi lên sóng thời gian tới.

Mới đây, ê-kíp phim đã để lộ phân cảnh tình cảm thân mật giữa Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong "Dĩ ái vi doanh" khiến người hâm mộ tò mò.  Theo hình ảnh lan truyền, có thể thấy rõ cảnh Vương Hạc Đệ say đắm hôn nữ chính. Dù chỉ là loạt ảnh hậu trường nhưng vẫn thấy được những màn tương tác, phản ứng hoá học tốt của cặp đôi.

Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sắp lên sóng, dân tình càng 'đứng ngồi không yên' vì điều này - Ảnh 1Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sắp lên sóng, dân tình càng 'đứng ngồi không yên' vì điều này - Ảnh 2

Bên cạnh đó, tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc "nhá hàng" đoạn video 25 giây ghi lại khoảnh khắc hậu trường buổi chụp họa báo giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đoạn video ngắn nhanh chóng gây bão mạng xã hội chỉ sau 1 đêm nhờ sự đẹp đôi và ngọt ngào của Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc.

Bộ ảnh này được Harper's Bazaar Trung Quốc thực hiện để quảng bá cho dự án mới của Vương Hạc Đệ cùng Bạch Lộc. Trong clip, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc liên tục có những hành động ngọt ngào, tình tứ, chẳng khác gì một cặp đôi thực sự. Thậm chí, trông cả hai đẹp đôi tới mức, công chúng không hề nhận ra khoảng cách 4 tuổi giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sắp lên sóng, dân tình càng 'đứng ngồi không yên' vì điều này - Ảnh 3Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sắp lên sóng, dân tình càng 'đứng ngồi không yên' vì điều này - Ảnh 4Phim của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sắp lên sóng, dân tình càng 'đứng ngồi không yên' vì điều này - Ảnh 5

"Dĩ ái vi doanh" được xác định có 36 tập và đã được cấp phép chiếu. Dự kiến, phim được lên sóng trên khung giờ vàng ở đài Hồ Nam và MangoTV vào quý cuối cùng của năm 2023.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý" của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

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