Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tú Hành của 'chị gái' Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy chính thức đóng máy.
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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tú Hành đã chính thức đóng máy. Đoàn phim cũng tung ra những hình ảnh của Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy, Đặng Vi,… nhân dịp này. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích và hóng chờ bộ phim sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới.
Khi mới bắt đầu khởi động, Vân Tú Hành không phải là dự án được khán giả quan tâm nhiều, bởi bộ phim thiếu những cái tên có thể tạo được sự chú ý. Chỉ trong một mùa Hè, ngoài nữ chính Lý Nhất Đồng thì hầu hết những người còn lại trong dàn cast Vân Tú Hành đều tham gia vào những phim hè hot năm nay và nhận được sự chú ý lớn của khán giả.
Có thể kể đến nam chính Tăng Thuấn Hy được yêu thích với vai Phương Đa Bệnh trong Liên Hoa Lâu. Nam phụ Đặng Vi từng hóa thân thành chàng hồ ly Đồ Sơn Cảnh khiến khán giả mê mệt trong Trường Tương Tư. Nữ phụ Đại Lộ Oa cũng tham gia Trường Tương Tư. Nhiều khán giả cũng bắt đầu tò mò về các dự án sau của họ và Vân Tú Hành ‘tăng nhiệt’ từ đó.
Vân Tú Hành chuyển thể từ tác phẩm ở xứ sở Nhật Bản có tên Thái Vân Quốc Truyện. Bộ phim có nội dung kể về cô gái Hồng Tú Lệ (Lý Nhất Đồng), hậu duệ của một gia tộc quyền quý sa sút. Cô phải dạy học cũng như làm nhiều công việc khác nhằm kiếm sống, nhưng ước mơ thi đỗ khoa bảng và cống hiến cho triều đình, điều bị cấm đối với phụ nữ trong triều đại mà cô sống.
Trong tình cảnh hoàng đế Thái Vân quốc Tử Lưu Huy (Tăng Thuấn Hy) nổi danh lơ là triều chính và thích đàn ông, Hong Shūrei được đề nghị vào cung làm quý phi trong 6 tháng, nhằm dạy dỗ hoàng đế trở thành một quân vương mẫu mực với cái giá 500 lượng vàng.