Vân Tú Hành của 'chị gái' Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy chính thức đóng máy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tú Hành đã chính thức đóng máy. Đoàn phim cũng tung ra những hình ảnh của Lý Nhất Đồng , Tăng Thuấn Hy, Đặng Vi,… nhân dịp này. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích và hóng chờ bộ phim sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới.

Khi mới bắt đầu khởi động, Vân Tú Hành không phải là dự án được khán giả quan tâm nhiều, bởi bộ phim thiếu những cái tên có thể tạo được sự chú ý. Chỉ trong một mùa Hè, ngoài nữ chính Lý Nhất Đồng thì hầu hết những người còn lại trong dàn cast Vân Tú Hành đều tham gia vào những phim hè hot năm nay và nhận được sự chú ý lớn của khán giả.

Có thể kể đến nam chính Tăng Thuấn Hy được yêu thích với vai Phương Đa Bệnh trong Liên Hoa Lâu. Nam phụ Đặng Vi từng hóa thân thành chàng hồ ly Đồ Sơn Cảnh khiến khán giả mê mệt trong Trường Tương Tư. Nữ phụ Đại Lộ Oa cũng tham gia Trường Tương Tư. Nhiều khán giả cũng bắt đầu tò mò về các dự án sau của họ và Vân Tú Hành ‘tăng nhiệt’ từ đó.