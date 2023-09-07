Sau thành công của Trường Tương Tư, không chỉ Dương Tử mà 3 nam chính Trương Vãn Ý, Đặng Vi , Đàn Kiện đều được đánh giá có màn hóa thân hoàn hảo vào nhân vật. Đáng chú ý, Đặng Vi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi nhan sắc mãn nhãn, điển trai của mình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bằng chứng được cho là Đặng Vi đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, trong hình ảnh được blogger đăng tải, anh chàng được cho là đã từng cắt mí bằng cách định vị ba điểm đầu mắt, giữa mắt, đuôi mắt, sau đó khâu ba điểm này lại. Người này cho biết đây là phương pháp nhấn mí luồn chỉ giúp đôi mắt trông được to và tự nhiên hơn.

Thông tin Đặng Vi được cho là từng phẫu thuật thẩm mỹ gây xôn xao cộng đồng mạng. Một số khán giả cho rằng đây là ‘cú vả’ cho các fan hâm mộ Đặng Vi khi luôn tung hô anh chàng có vibe đẹp tự nhiên. Số khác thì cho rằng việc một diễn viên từng ‘dao kéo’ là chuyện bình thường vì ‘phần nhìn’ ổn áp hơn trên màn ảnh.

So với Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Anh mới thử sức với nghề diễn từ năm 2021, qua các vai phụ trong loạt phim Ngộ Long, Trọng Tử,… nhưng nhân vật và diễn xuất của anh chàng không thể lại ấn tượng. Thậm chí, trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, tác phẩm tiên hiệp đình đám vừa lên sóng hồi tháng 4, vai phụ của Đặng Vi cũng không được nhắc đến nhiều vì quá mờ nhạt.

Phải đến khi Trường Tương Tư lên sóng và nhân vật Đồ Sơn Cảnh được yêu thích, Đặng Vi mới có bước nhảy vọt trọng sự nghiệp. Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng, với bệ phóng từ dự án này, Đăng Vi có thể bước vào hàng ngũ sao nam mới triển vọng.