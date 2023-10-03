Gặp nhiều trục trặc về thời điểm lên sóng, 'Ninh an như mộng' của Bạch Lộc vẫn không giảm sức hút

"Ninh an như mộng" hiện đã vượt hơn 6 triệu lượt đăng kí xem. Đây là bộ phim nhận được sự quan tâm cao hơn các bom tấn của nhiều ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu hiện nay.

"Ninh an như mộng" do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính trở thành phim nhận được sự quan tâm cao hơn các bom tấn của nhiều ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu hiện nay. Dự án này được đầu tư khá lớn, những khâu về tạo hình hay nội dung, bối cảnh được ê-kíp đăng tải nhận về sự đánh giá tích cực của người xem.

Ngoài ra, "Ninh an như mộng" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính khá nổi tiếng và có lượng người hâm mộ đáng nể.

Trước đó, bộ phim đã lấy được giấy phép phát sóng từ lâu và đã từng thông báo lịch chiếu nhưng lại bất ngờ bị hủy vì “lý do kỹ thuật”. Vì lẽ đó, người hâm mộ luôn trong tình trạng “đứng ngồi không yên” chờ Ninh An Như Mộng chính thức chiếu, chỉ sợ “có biến” gì khiến phim bị trôi vào dĩ vãng như nhiều tác phẩm Cbiz trong thời gian qua.

Ninh An Như Mộng kể về cuộc đời thăng trầm của thiếu nữ Khương Tuyết Ninh cùng những mối quan hệ đầy duyên phận với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình. Người đầu tiên là Yến Lâm – tiểu hầu gia của Yến phủ.

Người thứ hai đem lòng yêu Tuyết Ninh chính là hoàng đế Tạ Nguy – người mà nàng từng cứu mạng. Thành thân với Tạ Nguy cũng là bước quan trọng để nàng thực hiện tham vọng làm chủ lục cung. Người thứ ba, cũng là người mà trái tim Tuyết Ninh thật lòng hướng đến chính là thanh quan Trương Già. Sau này, vì bảo vệ Tuyết Ninh mà chàng cũng rơi vào nguy hiểm.

Hiện tại, theo thông tin từ truyền thông Hoa ngữ, có khả năng phim của Bạch Lộc sẽ lên sóng đầu năm 2024.

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